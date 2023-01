Geweld in de Westelijke Jordaanoever laait op, regering overweegt hard ingrijpen

De veiligheidssituatie in Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever verslechtert snel. Zaterdag opende een Palestijn van 13 jaar het vuur op Israëliërs in Oost-Jeruzalem, waarbij twee personen gewond raakten. Het Israëlische kabinet komt zaterdag bijeen voor spoedberaad.

De aanslag van zaterdag volgt op een reeks van gewelddadige incidenten. Israëlische militairen bestormden eerder deze week de Palestijnse stad Jenin en doodden daarbij negen Palestijnen. Later volgde de aanslag van een Palestijn op een synagoge in een buitenwijk van Jeruzalem, waarbij hij zeven Israëlische burgers doodschoot. De spanningen namen ook toe bij de grens tussen Gaza en Israël, waar raketbeschietingen en luchtaanvallen over en weer plaatsvonden.

Overheid overweegt hard ingrijpen

Het Israëlische leger heeft zijn aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever opgeschroefd. De regering overweegt hard in te grijpen. In het nieuwe kabinet van premier Benjamin Netanyahu - het meeste rechtse uit de Israëlische geschiedenis - zitten nu meerdere ministers die in het verleden harde actie bepleitten tegen de Palestijnen, onder wie de ultrarechtse veiligheidsminister Itamar Ben-Gvir. Het is daarom onwaarschijnlijk dat dit kabinet zal kiezen voor de-escalatie.

Ben-Gvir bezocht vrijdag de synagoge waar de aanslag eerder die dag had plaatsgevonden. “De regering moet ingrijpen, als God het wil dan zal dit gebeuren”, aldus de minister.

In het Palestijnse vluchtelingenkamp in Jenin, waar eerder deze week het Israëlische leger ingreep, vierden zaterdag verschillende mensen feest op straat toen zij het nieuws hoorde van de aanslag in Jeruzalem. Feestvierende Palestijnen die in Israëlische gevangenissen zitten, werden in de isoleercel geplaatst.

Woede neemt toe

De woede in de Westelijke Jordaanoever is al langere tijd aan het toenemen. In de afgelopen maand zijn daar al minstens 30 Palestijnen gedood door Israël en de Israëlische bestorming van donderdag in Jenin was een van de bloedigste in bijna twintig jaar tijd. Vorig jaar werden er in totaal 150 Palestijnen gedood in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem - het hoogste aantal in meer dan 15 jaar tijd. Vorig jaar werden ook 30 Israëliërs gedood door Palestijnen.

De nieuwe escalatie komt op een politiek belangrijk moment, want de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Antony Blinken, zal de komende dagen het Midden-Oosten bezoeken, waaronder Israël en de Palestijnse Gebieden. De Amerikaanse regering veroordeelde de aanslag bij de synagoge en betuigde haar steun aan Israël.

De Europese Unie veroordeelde ook de aanslag in Jeruzalem van vrijdag. EU-buitenlandchef Borrell riep Israël tegelijkertijd op om ‘geweld als laatste redmiddel’ te gebruiken en wees op de vele doden aan Palestijnse kant in het afgelopen jaar. Borrell riep op tot het herstarten van de vredesbesprekingen en om ‘niet te reageren op provocaties.’

