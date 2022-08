Geweld in Bagdad nadat Muqtada al-Sadr politiek vertrek aankondigt

Nog geen jaar nadat zijn politieke blok de meeste zetels in het Iraakse parlement binnenhaalde, en hij de ‘dag van overwinning’ vierde, trekt de Iraakse leider Muqtada al-Sadr zich ‘definitief’ terug uit de politiek en zal hij al zijn partijkantoren in het land sluiten. Dat maakte hij maandag bekend via een verklaring op Twitter.

De aankondiging zet de politieke crisis in het land – de ergste in jaren – nog verder op scherp, en leidt tot zorgen dat de politieke onrust kan ontaarden in politiek geweld. Nadat Sadr zijn verklaring publiceerde trokken honderden van zijn aanhangers richting de Groene Zone – het regeringshart van Bagdad – en bestormden het republikeinse paleis, waar de premier een kantoor heeft.

Kort na Moqtada al-Sadrs aankondiging zich terug te trekken uit de politiek bestormden zijn aanhangers het republikeins paleis, in het centrum van Bagdad. Beeld AFP

Al snel gingen op sociale media beelden rond van demonstranten die door de marmeren gangen van het gebouw dwalen, selfies nemen in de ruime vergaderzaal en een duik nemen in het zwembad in de tuin. In een poging de demonstranten te ontruimen schoten de Iraakse veiligheidsdiensten met traangas en kogels,

Ook buiten de Groene Zone was er onrust; daar braken gevechten uit tussen de aanhangers van Sadr en de eveneens sjiitische maar door Iran gesteunde partijen die fel tegenstander zijn van de Sadristen.

Volgens persbureau AP zijn er minstens drie doden en negentien gewonden gevallen – wie de slachtoffers zijn of hoe ze zijn gedood is niet precies duidelijk. De Iraakse veiligheidsdiensten hebben vanaf zeven uur een landelijke avondklok ingesteld. Ook in het zuiden, in Basra, zijn aanhangers van Sadr de straat opgegaan uit protest.

Stekker eruit

Het is niet de eerste keer dat de aanhangers van Sadr de Groene Zone bestormen; in juli werd het parlement bestormd, en tijdelijk bezet, door Sadrs aanhangers om te voorkomen dat Sadrs sjiitische rivalen een nieuwe premier zouden benoemen. Sindsdien is er nog altijd een sit-in gaande van demonstranten buiten het parlement.

De bestorming van het parlement kwam een maand nadat Sadr zijn blok de opdracht had gegeven zich terug te trekken uit het parlement nadat het hem niet lukte een meerderheidscoalitie te vormen. Hij weigerde een regering van nationale eenheid te creëren met zijn sjiitische rivalen, wat de bestuurscrisis destijds compleet maakte.

Nieuwe verkiezingen?

Dat Sadr zijn vertrek uit de politiek aankondigt is ook niet voor het eerst; in het verleden liet de politicus vaker weten op te stappen wanneer de politieke omstandigheden hem niet uitkwamen. Of het deze keer om een tijdelijke actie gaat of niet zal moeten blijken.

Als er nieuwe verkiezingen komen, iets waar Sadr al langer voor pleit, dan zou hij kunnen besluiten om weer terug te keren en opnieuw zijn geluk te beproeven in het parlement. Of hij zijn zin krijgt zal dinsdag duidelijk worden. Dan komt het Iraakse Hooggerechtshof bij elkaar om zich te buigen over ingediende klachten van de Sadristen en te bepalen of het parlement ontbonden moet worden.

