Geweld en agressie nemen toe in vluchtelingenkamp Al-Hol. ‘Internationale gemeenschap moet iets doen’

Het vluchtelingenkamp aan de rand van het kleine stadje Al-Hol, in het noordoosten van Syrië, staat er al sinds de jaren negentig. Sinds 2019 is het uitgegroeid tot een van de beruchtste vluchtelingenkampen ter wereld.

Na de val van het IS-kalifaat werden tienduizenden vrouwen en kinderen – velen van hen familie van IS-strijders – naar Al-Hol overgebracht. De populatie in het kamp groeide in korte tijd van 10.000 naar bijna 70.000 vluchtelingen. Sindsdien is de situatie in het kamp ronduit erbarmelijk te noemen. Niet alleen door de overbevolking en de slechte leefomstandigheden, maar ook door het gedrag van de vrouwen die nog fervent aanhanger zijn van de IS-ideologie. Ze proberen die, soms met geweld, op te leggen aan de rest van de kampbewoners.

Geweld komt sowieso veel voor in het kamp, maar de laatste tijd is de sfeer nog agressiever. Dinsdag werd bekend dat een medewerker van Artsen zonder Grenzen vorige week vermoord is in hun tent. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, de zaak wordt onderzocht. Maar de dode hulpverlener lijkt exemplarisch voor de alsmaar verslechterende situatie in Al-Hol.

‘Zorgwekkende situatie’

Will Turner, crisismanager voor Syrië voor Artsen zonder Grenzen, beaamt dat. De moord op zijn collega komt tijdens een piek van geweld. “De veiligheidssituatie verslechtert zeker. De laatste paar weken zijn er erg veel gewelddadige incidenten geweest, zeker dertig mensen zijn om het leven gekomen”, vertelt hij aan de telefoon. “Het is een zorgwekkende situatie, waar mensen die in het kamp wonen elke dag mee te maken krijgen.”

De Koerdische troepen die het kamp runnen, hebben vorig jaar aangekondigd alle Syrische vluchtelingen – inclusief mogelijke IS-aanhangers – te laten gaan, om zo de overbevolking in het kamp te bestrijden. Maar er zit nog steeds een grote groep buitenlandse IS-vrouwen en kinderen – naar schatting zo’n 10.000 – die vastgehouden worden in een apart deel van Al-Hol. Hulporganisaties hebben de internationale gemeenschap al meermaals opgeroepen om hun burgers terug te halen, maar de meeste landen zetten de hakken in het zand.

Ook Nederland voelt er weinig voor om haar burgers – zeker 23 vrouwen en 56 kinderen – te repatriëren. Sommige landen gaan nog een stapje verder, en zorgen dat IS-vrouwen niet terug kunnen. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk Shamima Begum, die vijftien jaar oud was toen ze naar Syrië afreisde en uiteindelijk ook in Al-Hol terechtkwam, haar Britse nationaliteit ontnomen.

Veiligheidsrisico

Veel westerse landen zeggen dat ze de vrouwen en kinderen niet kunnen terughalen, omdat ze een veiligheidsrisico vormen. Hulporganisaties stellen hiertegenover dat dit niet betekent dat het probleem dan maar bij de Koerdische veiligheidstroepen en de Syrische bevolking neergelegd moet worden.

Vladimir Voronkov, chef terrorismebestrijding van de Verenigde Naties, riep de internationale gemeenschap vorige maand nog op om in ieder geval de kinderen te repatriëren, omdat zij het gevaar lopen nog verder te radicaliseren als ze in Al-Hol blijven, omringd door IS-aanhangers. Volgens hem gaat het om ‘een van de dringendste kwesties in de wereld van vandaag’.

Ook Will Turner van Artsen zonder Grenzen vindt dat er meer actie ondernomen kan worden. “Het is een erg ingewikkelde situatie”, concludeert hij. “Maar de internationale gemeenschap moet haar verantwoordelijkheid nemen.”

