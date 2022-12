Gevoelstemperaturen tot min 40 in Amerika; wat doet dat met het lichaam?

“Levensgevaarlijke temperaturen”, zegt thermofysioloog Boris Kingma over de ijskoude Amerikaanse weersvoorspellingen. De National Weather Service verwacht op kerstavond in een groot deel van het land temperaturen van onder 0. Het koudst wordt het in de noord-oostelijke staten, daar zal de gevoelstemperatuur dalen tot -45 graden Celsius. “Als je daar je gedrag niet op aanpast, raakt het hele lichaam onderkoeld en loop je levensgevaar. Maar daarvoor al zullen de huid, en met name vingers en tenen, heel snel kunnen bevriezen.”

Amerikanen die hoopten op een witte kerst zullen hun wens in overmaat zien uitkomen. De bomb cyclone is uitzonderlijk en komt volgens de National Weather Service maar eens per generatie voor. De verwachting is dat zelfs de zuidelijke staten zoals sunshine state Florida met de vrieskou te maken krijgen. De gouverneurs van Kentucky, North Carolina, Georgia en Oklahoma hebben de noodtoestand uitgeroepen. Verschillende staten regelen extra opvangplekken voor daklozen. Ook wordt er opgeroepen om niet de weg op te gaan.

Wanneer je huid en weefsel bevriezen, bevriezen ook de cellen. Die cellen gaan kapot. Als je de huid daarna weer opwarmt ontstaan er ontstekingen en krijg je zwellingen en koude blaren. Hoe erg en onherstelbaar de schade daarvan is, hangt af van het niveau van bevriezing.

“Hoe dieper de bevriezing, hoe ernstiger het letsel”, legt Kingma uit. Er zijn vier niveaus van bevriezing. Bij het eerste niveau bevriest alleen het bovenste laagje van je huid. Dat is niet zo heel erg omdat er daar toch al vrij weinig levende cellen zijn. Maar vanaf niveau drie en vier loop je het risico dat de schade onherstelbaar is. Kingma: “De enige oplossing is dan amputatie.”

Binnen blijven

Een gezellige kerstwandeling raadt Kingma de Amerikanen dan ook absoluut af. Volgens de thermofysioloog is het beste advies om binnen te blijven. Wie echt niet anders kan, beschermt zijn lichaam dan tegen wind en vocht.

Sneeuwruimer in Chicago. Beeld AFP

“De buitenste laag kleding moet daarom winddicht zijn”, aldus Kingma. “Daarnaast moeten er luchtlagen zijn tussen jou en deze buitenste winddichte laag. Dit kan door meerdere laagjes te dragen en stoffen zoals wol, die uit zichzelf lucht vasthouden. De laag die je op je huid draagt moet heel goed vocht kunnen transporteren zodat het zweet weg kan en je niet nat wordt.” Daarnaast is genoeg eten en drinken van levensbelang.

Wind chill index

Dat de gevoelstemperatuur zo laag wordt verwacht, heeft alles te maken met de wind. De wind chill index bepaalt de gevoelstemperatuur door te berekenen hoeveel warmte je verliest door de wind. Als het vijf graden is en windstil, is de index ook vijf graden. Maar als het vijf graden is en het waait heel hard, ligt de gevoelstemperatuur lager. Met name de sterke wind maakt deze Amerikaanse storm dit weekend zo gevaarlijk. In meer dan tien staten zal de temperatuur dalen tot -20 graden wat kan aanvoelen als -40.

Zijn deze temperaturen ook in Nederland denkbaar? Klimaatexpert Peter Siegmund van het KNMI denkt van niet. “Als het bij ons koud is, hebben we te maken met koude lucht vanuit Scandinavië en Rusland. Dat hogedrukgebied gaat niet gepaard met heel sterke wind.” Daarnaast wordt de temperatuur ook nog gematigd door de golfstroom, warm zeewater vanuit de tropen.

Lees ook

Hoeveel hitte kan een mens hebben?

In Irak werd het afgelopen zomer plaatselijk 50 graden. Zover komt het in Nederland nog niet, maar ook hier gingen er hittewaarschuwingen de deur uit. Ons lichaam kan er namelijk echt niet goed tegen.