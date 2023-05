Gevoelige marinedocumenten dwarrelen op wc-vloer Britse pub

Voormalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers kan weer rustig ademhalen: hij is niet de enige die belangrijke documenten kwijtraakte op een openbare plek. Waar de oud-politicus per abuis een geheim formatiedocument liet liggen in een treincoupé, stuitte in het Verenigd Koninkrijk een oplettende borrelaar dit weekend op documenten van de Britse marine. Op de papieren, gemarkeerd als ‘gevoelig’, stonden details over de HMS Anson. Dat is een van de meest geavanceerde onderzeeërs van de Britse marine.

De documenten lagen op de wc van een Britse pub in in het stadje Barrow-in-Furness, vlakbij de bouwplaats van de boot. Volgens de vinder lag de vloer van de wc-hokje vol met dwarrelende documenten.

‘Trainingsdocumenten’

Volgens The Sun, de tabloid die het nieuws als eerste bracht, ging het om staatsgevoelige informatie, maar de Britse marine sprak dat later tegen. “Dit zijn trainingsdocumenten”, zei een woordvoerder. “Maar we nemen alle veiligheidszaken extreem serieus.” De marine gaat het verhaal achter de verloren papieren onderzoeken.