Gevluchte Rohingya-kinderen krijgen in Bangladesh eindelijk echt les

Ze moesten er lang op wachten, maar bijna tweeënhalfjaar nadat ze op de vlucht sloegen voor bruut geweld in Myanmar krijgen Rohingya-kinderen toegang tot officieel onderwijs. De Bengaalse minister van buitenlandse zaken maakte deze week bekend dat gevluchte Rohingya tot veertien jaar het officiële Myanmarese lesprogramma mogen volgen.

“We willen geen verloren Rohingya-generatie. We willen dat ze onderwijs krijgen”, aldus minister Abul Kalam Abdul Momen tegenover persbureau AFP.

Nabij Cox’s Bazar, in het zuidoosten van Bangladesh, verblijven meer dan 900.000 Rohingya-moslims in vluchtelingenkampen. Het grootste deel van hen sloeg in 2017 op de vlucht nadat het Myanmarese leger een brute vergeldingsactie tegen de islamitische minderheidsgroep begon. Complete dorpen werden platgebrand, duizenden mensen gedood.

Lange tijd gold er een verbod op onderwijs

Meer dan de helft van de gevluchte Rohingya is jonger dan achttien jaar. Mensenrechtengroepen pleitten er al tijden voor dat zij naar school moeten. Tot nu toe bleef het onderwijs beperkt tot een informeel lesprogramma dat een paar uur per dag een klein deel van de vluchtelingen bedient. Zowel Bangladesh als Myanmar stond het lange tijd niet toe dat de kinderen officiële lesprogramma’s volgen.

Nu de wind is gekeerd, zegt Unicef in april te beginnen met onderwijs voor 10.000 kinderen. De scholing wordt vervolgens verder uitgerold. Kinderen die ouder zijn dan veertien jaar worden niet vergeten; zij leren vaardigheden waarmee het voor hen makkelijker moet worden een baan te vinden als ze terug zijn in Myanmar.

Een ‘baken van hoop’ voor de vluchtelingen

Unicef-woordvoerder Karen Reidy noemt de beslissing om onderwijs naar de kampen te brengen ‘een baken van hoop’ voor de vluchtelingen. De in Duitsland wonende Rohingya-moslim Nay San Lwin is eveneens enthousiast. “Ik heb grote waardering voor deze beslissing van Bangladesh”, zegt de activist over de telefoon.

De leerkrachten worden volgens Unicef in de vluchtelingenkampen en elders in Bangladesh gerekruteerd. Volgens Lwin wonen in de kampen tal van mensen die in Myanmar voor de klas stonden. “Zij spreken Birmees en Rohingya. Dit is voor hen een geweldige kans om weer echt les te geven.”

Terugkeer naar Myanmar voorlopig onmogelijk

De beslissing van Bangladesh toont aan dat een massale terugkeer van de Rohingya naar Myanmar voorlopig niet aan de orde is. In de afgelopen twee jaar werd repatriatie meermaals aangekondigd, maar dat liep telkens op niets uit. De Rohingya zeggen het nog veel te onveilig te vinden om terug te gaan.

Met verkiezingen in Myanmar op komst gaat een terugkeer ook dit jaar niet gebeuren, voorspelt Lwin. Want veel boeddhistische Myanmarezen steunen het harde anti-Rohingya-beleid. Een repatriatieplan kan politici veel stemmen kosten.

De activist hoopt dan ook dat Bangladesh nog meer voor jonge vluchtelingen gaat doen. “Bangladesh toont ons veel liefdadigheid. Maar het zou pas echt mooi zijn als jongeren naar een universiteit in Cox’s Bazar mogen, of als er universitaire opleidingen in de kampen komen.”

