Gevluchte president Sri Lanka treedt af, politieke impasse blijft

In Sri Lanka kijken alle partijen afwachtend naar elkaar als het gaat om de vraag wie het land moet leiden. Wie laat zich in de kaarten kijken? Ondertussen nemen de spanningen toe.

De gevluchte president Gotabaya Rajapaksa stuurde donderdag vlak voordat hij in Singapore arriveerde een e-mail met zijn ontslag naar het parlement. Op die ontslagbrief werd al dagen gewacht. Hij vluchtte afgelopen dinsdagnacht eerst naar de Malediven en is nu naar Singapore gevlogen. Het ministaatje laat weten dat Rajapaksa op privébezoek is en geen asiel heeft aangevraagd. Singapore accepteerde in het verleden geen asielaanvragen van gevluchte presidenten.

Land is bankroet

Rajapaksa laat zijn land bankroet achter. Hij benoemde voor zijn vertrek de onlangs door hem aangestelde premier Ranil Wickremesinghe tot waarnemend president. Wickremesinghe stelde donderdag de noodtoestand in, die het leger en de politie ruime bevoegdheden geeft om ‘alles te doen om de orde in het land te herstellen’. Niemand mag zonder schriftelijke toestemming zijn huis uit tot vrijdagochtend 5 uur.

De demonstranten rukten, als antwoord op de noodtoestand, met vele duizenden op naar de ambtswoning van de premier en bezetten die – net als zaterdag het presidentiële paleis. Wickremesinghe hield daarop een televisietoespraak en verordonneerde de demonstranten het paleis en zijn ambtswoning te verlaten. “We kunnen onze constitutie niet ten gronde laten richten. De fascistische bedreiging van de democratie moet ophouden.”

Het leek een vrijbrief voor een hard optreden van het leger, maar chefstaf Shavendra Silva liet eerder weten dat er een politieke oplossing moet komen. “Partijleiders moeten besluiten hoe de onrust te bezweren.” Het leger hield zich afzijdig bij de bestorming van het presidentiële paleis zaterdag en de ambtswoning van Wickremesinghe. Wel werden troepen naar het parlement gestuurd om oprukkende demonstranten tegen te houden.

Uit de impasse

Met spanning wordt nu gekeken hoe de politiek uit de huidige impasse komt. Wickremesinghe liet weten als minister-president te zullen opstappen als het parlement een nieuwe premier aanwijst. Het probleem is dat hij nu automatisch Rajapaksa als president is opgevolgd.

De vraag is wat er moet gebeuren als Wickremesinghe niet vrijwillig vertrekt als president. De demonstranten eisen dat ook hij het veld ruimt.

De gezamenlijke oppositie kondigde aan vrijdag met een kandidaat-premier te komen, die Wickremesinghe kan vervangen. Op de agenda staat dat volgende week woensdag een nieuwe president wordt gekozen door de volksvertegenwoordigers. Als Wickremesinghe niet is opgestapt, kan dat een grote complicatie zijn. Mocht de functie van president wel vacant zijn, dan zijn de politieke partijen in het parlement verdeeld over wie president moet worden. Het lijkt op een impasse zonder dat er een oplossing in zicht is.

De dreiging van een zich verder uitbreidende volksopstand tegen het oude politieke establishment hangt als een donkere wolk boven de Sri Lankaanse politiek. De demonstranten verlieten donderdag het paleis en de ambtswoning en wachten af wat er nu gaat gebeuren.

