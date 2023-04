Gevluchte politicus ziet twee opties in Soedan: genocide of een burgerregering

“Gruwelijk, een catastrofe en een enorm menselijk drama.” Zo vat Mahdi Rabih Berair de burgeroorlog in Soedan samen. Hij is architect en politicus van de sociaaldemocratische Soedanese Congress Partij (SCP). Afgelopen woensdag arriveerde hij met zijn gezin, na een turbulente vlucht, in Parijs.

“Ik was thuis toen de burgeroorlog begon, op zaterdag 15 april. Ik woon vlak bij het vliegveld van Khartoem, de hoofdstad van Soedan. Overal werd geschoten. We hoorden de inslagen op het dak van ons huis. Ik ben met mijn gezin naar een kamer beneden in huis gevlucht omdat daar de minste kans was om gedood te worden. Het waren heel gevaarlijke en stressvolle dagen.

“Na een aantal dagen zijn we gevlucht naar een woning van een familielid, twee kilometer verderop. Ook daar konden we maar kort blijven. We hadden wel elektriciteit en water, maar er was geen voedsel meer.

“Ik kreeg een telefoontje van de Franse ambassade, ik heb twee paspoorten. De Fransen organiseerden een ontsnapping uit Soedan voor Franse burgers. We moesten ons verzamelen in een gebouw ergens in de stad. We zijn toen met veel Franse inwoners van Khartoem onder begeleiding van Franse commando’s in een konvooi met bussen naar een militaire airstrip gereden, noordelijk van de stad.

Een afschuwelijk gezicht

“De tocht naar het vliegveldje was dramatisch. Alle gebouwen en huizen waren kapotgeschoten, overal dreven dikke zwarte rookwolken van branden en op de weg lagen de rottende lichamen van gedode mensen, die niet weggehaald werden. Een afschuwelijk gezicht.

Mahdi Rabih Berair

“Op de luchthaven moesten we ruim acht uur wachten. De witte Fransen mochten van de militairen het land uit, maar de Soedanese, zwarte Fransen moesten terug naar de hoofdstad, die mochten niet weg. De Franse regering oefende veel druk uit op het Soedanese leger. Uiteindelijk kwam het verlossende woord en mochten mijn gezin en ik mee met het vliegtuig.

“We vlogen naar Djibouti waar we twee dagen bleven en toen konden we het vliegtuig naar Parijs nemen. Nu zijn we veilig, maar we hebben niets. Ik krijg wel hulp bij het zoeken van een woning. Ook moet ik nu snel werk vinden om geld te verdienen. We moeten hier een nieuw bestaan opbouwen, maar ik wil terug naar Soedan als er vrede komt.

Transitie

“Ik ben hoopvol gestemd. Geen van beide strijdende generaals, de opperbevelhebber Abdel Fattah al-Burhan en de commandant van de Rapid Support Forces (RSF), Hemedti, kan deze burgeroorlog winnen. De enige oplossing is een burgerregering. Ik was hiervoor betrokken bij allerlei commissies in het kader van het raamwerk dat begin december vorig jaar door de militairen en het Front voor Vrijheid en Verandering FFC is getekend. Dat gebeurde onder toeziend oog van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties, om de transitie mogelijk te maken naar een burgerregering die verkiezingen voorbereidt.

“Namens de sociaaldemocratische Soedanese Congress Partij (SCP) zat ik in nationale commissies, die na het afzetten van dictator Omar al-Bashir in 2019 de ontmanteling van zijn bureaucratische apparaat moesten begeleiden en de herinrichting van de veiligheidsdiensten regelen. Door de burgeroorlog lijkt die transitie naar democratie ver weg.

“Geen van de generaals gaat de burgeroorlog winnen. Uiteindelijk moeten ze naar de onderhandelingstafel komen en is een burgerregering de enige uitweg. Ze moeten wel met ons praten, met alle politieke partijen, waaronder mijn SCP, de vakbonden en protestgroepen, die zijn verenigd in de FFC. Hun onoplosbare conflict is onze kracht. Ik blijf optimistisch.

Doemscenario

“Toch vrees ik ook voor een doemscenario. Als het leger of de RSF niet kunnen winnen, bestaat het risico dat het land opgesplitst raakt. Het leger krijgt dan de controle over grote steden als Khartoem, Omdurman en de omliggende deelstaten. De RSF, die bestaat uit Arabische huurlingen, zal zich terugtrekken in de regio Darfur en het zuiden van het land.

“Dat moet kost wat kost worden voorkomen en de internationale gemeenschap moet hierbij een grote rol spelen. Vooral in Darfur leidt het vrijwel zeker tot tribale etnische strijd die aan heel veel mensen het leven gaat kosten, net als in 2003. Toen werden 300.000 mensen uitgemoord door de Arabische krijgers van de Janjaweed, waaruit nu de RSF bestaat.

“Zo’n opsplitsing van Soedan kan leiden tot een vreselijke genocide in Darfur. Die zou nog veel erger worden dan de genocide in Rwanda in 1994, waarbij meer dan 800.000 inwoners zijn omgebracht.”

