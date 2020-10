Gevluchte Noord-Koreanen: Verdachten worden nog slechter behandeld dan dieren

Verdachten in Noord-Korea zijn rechteloos overgeleverd aan een wreed systeem dat zich schuldig maakt aan mishandeling, marteling en seksueel geweld. Nog voor ze zijn veroordeeld worden ze, vaak vanwege kleine overtredingen, geslagen en uitgehongerd om een bekentenis af te dwingen. Voorbeelden van deze onmenselijke aanpak zijn te vinden in een nieuw rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, op basis van gesprekken met gevluchte Noord-Koreanen, onder wie ook verantwoordelijken voor het systeem.

De verdachten die aan het woord komen in het HRW-rapport ‘Worth Less Than an Animal’ (‘Minder waard dan een dier’), werden opgesloten in overvolle, onhygiënische cellen. Ze kregen weinig of niets te eten en werden uit hun slaap gehouden door de cipiers, soms gedwongen om dagenlang te blijven staan of juist te knielen op de harde vloer. Vrouwen die vast zaten werden, naast alle andere mishandeling, vaak ook nog het slachtoffer van verkrachting en ander seksueel geweld.

Die mishandeling en vernedering gaan door tot de verdachten een bekentenis opstellen, vaak grotendeels gedicteerd door het gevangenispersoneel. In het corrupte Noord-Korea is alleen betaling van smeergeld soms een uitweg uit deze misère. In het rapport komen naast de slachtoffers ook voormalige cipiers aan het woord. Zij vertellen dat ze weinig keus hadden. “De regels zeggen dat er niet geslagen mag worden”, vertelt een voormalige cipier. “Maar we hebben bekentenissen nodig tijdens het onderzoek (…). Dus moet je ze wel slaan om een bekentenis te krijgen.”

Yoon Young-cheol, een van de slachtoffers, vertelt dat hij direct na zijn arrestatie een half uur lang geslagen en geschopt werd. Op dat moment wist hij nog niet waarvan hij werd verdacht, hij hoorde later pas dat iemand hem had beschuldigd van spionage. Over de mentale gevolgen van de mishandeling zegt hij: “We werden slechter behandeld dan een dier, en zo eindig je ook.” Kim Sun-young, een handelaar die werd verdacht van smokkelen, vertelt dat ze is verkracht door haar ondervrager en seksueel belaagd door een andere politieagent.

De gevangenen kregen soms dagenlang niets te eten, of hooguit wat gekookte maïs of een beetje soep. Ze kregen onvoldoende kleding of dekens tegen de koude, geen toegang tot wasgelegenheden en vrouwen kregen geen maandverband of tampons.

Ontsnapt voor Kim Jong-un

HRW sprak voor het rapport met 22 gevluchte Noord-Koreanen, vijftien mannen en zeven vrouwen, die vast zaten in gevangenissen en ondervragingscentra. Daarnaast zijn acht voormalige overheidsdienaren gehoord, onder wie cipiers. Allen zijn uit de stalinistische dictatuur gevlucht na 2011, toen de huidige dictator Kim Jong-un aan de macht kwam. De mensenrechtenorganisatie roept de Noord-Koreaanse overheid op om mishandeling en marteling te stoppen, de basisrechten van verdachten te respecteren en een eerlijke rechtsgang te garanderen.

In 2014 heeft een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties Noord-Korea beschuldigd van ‘systematische, wijdverbreide en grove’ schending van de mensenrechten. Naast marteling en mishandeling ging het in dat onderzoek ook om moord, verdwijning en slavernij van gevangenen. Noord-Korea is een zeer gesloten dictatuur, buitenlandse organisaties krijgen geen toegang tot gevangenissen en strafkampen. Naar schatting zitten er meer dan 100.000 mensen vast, van wie een groot aantal om politieke redenen.

