Gevechten bij het tegenoffensief in Oekraïne geven inwoners hoop en vrees

Een week geleden hadden de Russische militairen nog ijverig voorraden aangelegd: houdbaar voedsel en brandstof voor de kachel. “Lieve help, ze zijn van plan hier te overwinteren”, had de 82-jarige moeder van Svetlana Govoroen telefonisch verzucht vanuit de bezette plaats Voltsjansk.

“Rustig maar, onze soldaten helpen ons. Wij zitten er straks warmpjes bij”, had haar dochter vol vertrouwen geantwoord vanuit de door Oekraïne gecontroleerde stad Charkov.

Svetlana Govoroen, die schooldirectrice is in de stad Charkov, kreeg gelijk. Afgelopen zondag hadden de Russen negen auto’s en een bus– “met Oekraïense nummerplaten, oftewel: gestolen” – volgepropt met spullen. Toen waren ze haastig weggescheurd uit Voltsjansk, een plaats op zo’n zeventig kilometer ten noordoosten van Charkov. “Ik had niet gedacht dat ze zo snel zouden vertrekken”, zei haar moeder tijdens het eerste contact na de bevrijding.

Maaltijden gedeeld

Sinds 1 mei hadden de Russen de ‘baza’, ofwel herberg, van de familie Govoroen als onderkomen gebruikt. De moeder van Svetlana Govoroen, die naast het complex woont, werd toegestaan in een kamertje van het familiebedrijf te verblijven. De Russen hadden hun maaltijden met haar gedeeld — waarvoor ze wel brutaalweg haar koelkast en kookgerei gebruikten.

“Slovjansk is van ons, we hebben Charkov omcirkeld en Kiev is bijna bezet”, hadden de militairen geprobeerd de vrouw wijs te maken; omdat er geen elektriciteit was, was er geen televisie. “Oekraïne bestaat straks niet meer. Dan moet je een Russisch paspoort.”

In de enkele malen dat ze telefonisch contact hadden – bellen kon alleen op een hooggelegen plek buiten het dorp, waarbij militairen haar moeder in de gaten hielden – had Svetlana Govoroen uitgelegd dat de werkelijkheid er anders uitzag. Toen een aantal weken geleden de elektriciteit werd gerepareerd, was er weer tv. De vrouw had de Russen erop betrapt naar de Oekraïense televisie te kijken. “Ze keken er ongelukkig bij”, had haar moeder gezegd. “Maar ook gedroegen ze zich steeds vriendelijker jegens haar.”

De man van Svetlana, Valerie Govoroen – een oud-politieman met de juiste contacten om de controleposten in bevrijd gebied te passeren – had zijn schoonmoeder meteen opgezocht. “Ze huilde”, zo omschrijft hij de reactie van de vrouw, toen hij na een urenlange tocht over door tanks kapotgereden wegen arriveerde. “Goddank ben je gekomen”, had ze gesnikt. Ze had hem rondgeleid langs de slaapvertrekken van de Russen, de loopgraven en achtergelaten wapentuig. “Mijn moeder is nog steeds strijdbaar”, concludeert Svetlana Govoroen.

De opmars richting Severodonetsk

Afgelopen weekend had Aleksei Lozovojs familie in Severodonetsk nog niks van de Oekraïense opmars geloofd. “Het is propaganda. Ze houden je voor de gek”, hadden ze via de haperende telefoonlijn vanuit bezet gebied gezegd. Maar sinds maandag horen ze – voor het eerst sinds maanden – toch echt artilleriegeschut. “Niet alleen uitgaand, maar ook inkomend vuur”, zo heeft Lozovoj begrepen.

De 32-jarige ondernemer spreekt via een beeldverbinding vanuit Krementsjoek, een stad meer centraal in Oekraïne. Hij vluchtte in maart uit zijn geliefde geboortestad Severodonetsk. Zijn vrouw ging mee, maar haar moeder en grootmoeder bleven achter.

Het naderende oorlogsgeluid betekent dat de berichten over een Oekraïense opmars richting Severodonetsk kloppen. Eind juni kwam de stad in de regio Loegansk na maandenlange gevechten onder Russische controle. Nu, na de spectaculaire opmars in de regio Charkov, zouden de Oekraïners de buitenwijken van Lisitsjansk genaderd zijn: en dus is een offensief op het iets noordelijker gelegen Severodonetsk kansrijk.

“De Oekraïners komen tegelijkertijd uit het noorden, via Kreminna”, weet Lozovoj, die de frontbewegingen nauwlettend in de gaten houdt. Zijn schoonfamilie kijkt niet uit naar de bevrijding, zegt Lozovoj. “De beschietingen maken hen bang. Ze verwachten opnieuw verwoesting.”

Uit de toegenomen activiteit van Russische soldaten en tanks, waarover zijn schoonfamilie rept, maakt hij zelf op dat de vijand op de vlucht slaat. “We leggen ze uit dat ze niet bang hoeven te zijn. Het Oekraïense leger zal niet met een artilleriebombardement gebouw na gebouw vernietigen, zoals de Russen doen.”

Het leven onder bezetting is niet eenvoudig, geeft de schoonfamilie toe. Er is geen elektriciteit, gas en water. “De hele dag is gewijd aan de zoektocht naar schoon drinkwater, medicijnen en een mogelijkheid om eten klaar te maken”, zegt Lozovoj. “Het is er zoals vlak na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, dat je je elke dag afvraagt hoe je moet overleven. Maar dan slechter, want er is geen informatie. Alleen propaganda.”

De bewoners zouden worden bang gemaakt voor het Oekraïense leger; ook gaat het gerucht dat de Russen van plan zijn iedereen naar Rusland te evacueren. “Of we nou bij Rusland of Oekraïne horen, we passen ons wel aan en we zullen overleven”, zo omschrijft Aleksei Lozovoj de houding van veel achterblijvers in Severodonetsk.

Zelf is hij optimistisch. Hij hoopt dat het Oekraïense leger nog dit jaar zijn geboortestad bevrijdt. “Niemand verwachtte dit”, zegt hij. “Iedereen keek uit naar het nieuws over het zuidfront bij Cherson. Nu nadert het leger opeens mijn stad.”

