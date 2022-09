Getouwtrek over bij Trump gevonden staatsgeheimen gaat nieuwe ronde in

Het ministerie van justitie heeft rechter Aileen Cannon gevraagd deze week weer door te mogen gaan met het onderzoeken van geheime documenten, die in beslag zijn genomen bij een huiszoeking in Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida. Ze had dat vorige week voorlopig verboden. Als ze niet toestemt, wil het ministerie donderdag beroep aantekenen tegen dat bevel.

Cannon had ook het verzoek van Trump ingewilligd voor het aanstellen van een ‘special master’, een arbiter die de documenten moet doornemen en beslissen welke papieren Trump terug moet krijgen.

Zo’n arbiter wordt vaak ingezet als er mogelijk sprake is van correspondentie van iemand met zijn advocaten. Veel minder gebruikelijk, en volgens veel juristen ook onzinnig, is het bevel van de rechter dat de arbiter ook moet beoordelen of Trump bepaalde stukken vertrouwelijk mag houden omdat ze dateren uit zijn tijd als staatshoofd.

Eigendom van de staat

Volgens de wet zijn alle documenten van een president eigendom van de staat. Het Hooggerechtshof heeft uitgesproken dat een president onbelemmerd moet kunnen overleggen met zijn adviseurs, en dus interne documenten niet aan een rechter of aan het Congres hoeft te geven. Maar dat een ex-president ook mag weigeren ze te laten zien aan een zittende president, of aan aanklagers en rechercheurs die per definitie voor de president werken, lijkt onhoudbaar.

Trump en het ministerie moesten van de rechter overleggen over de persoon en de taken van de arbiter. Ze werden het niet eens, rapporteerden ze vrijdag. Trump en het ministerie stelden ieder twee juristen voor die de klus zouden moeten uitvoeren. De rechter zal een van hen moeten uitkiezen.

Volgens het ministerie zou de arbiter de ruim 11.000 in Mar-a-Lago gevonden documenten in vijf weken moeten kunnen schiften, volgens de advocaten van Trump zou het 90 dagen mogen duren.

Algemeen wordt aangenomen dat het verzoek van Trump om een arbiter vooral bedoeld is om het onderzoek te vertragen. Daardoor zou er bijvoorbeeld geen ongunstig nieuws over hem uitkomen voor de congresverkiezingen van 8 november.

Nationale veiligheid

Het ministerie van justitie schreef vrijdag aan de rechter dat er juist haast is bij het voortzetten van het onderzoek. Mogelijk heeft Trump nog steeds belangrijke staatsstukken in zijn bezit. Bij de huiszoeking zijn onder andere lege omslagen met het opschrift ‘geheim’ gevonden. Het zou belangrijk zijn voor de nationale veiligheid er zo snel mogelijk achter te komen of dat zo is.

En een van de wel aangetroffen documenten zou volgens bronnen van de Washington Post een beschrijving bevatten van de militaire slagkracht van een ander land, inclusief de nucleaire wapens ervan. Het ministerie van justitie wil zo snel mogelijk uitgezocht hebben, wie dergelijke documenten in Mar-a-Lago heeft kunnen inzien.

Als compromis stelde het ministerie voor de arbiter de niet-geheime stukken te laten schiften, maar de geheime stukken onmiddellijk weer beschikbaar te stellen aan de FBI. Want over documenten die de staatsveiligheid raken, is de redenering, heeft een ex-president zeker niets te zeggen.

Slimme zet

Het is een slimme zet van het ministerie, analyseerde het online tijdschrift Slate. “Het verplicht de rechter om haar beslissing te rechtvaardigen voor zover die niet gaat over een groep van 11.000 willekeurige documenten waarover we weinig weten, maar over zo’n honderd heel gevoelige geheime stukken. En zelfs als ze niet de goede weg kiest, dan doet het hof van beroep dat mogelijk wel.”

Maar de rechters in dat hof, in Atlanta, zo waarschuwden andere juristen, zijn merendeels door Trump voorgedragen en benoemd door de Senaat met tijdens zijn presidentschap een Republikeinse meerderheid.

Rechters worden niet geacht hun politieke voorkeur mee te laten spelen, laat staan extra vriendelijk te zijn voor de president en de partij aan wie ze hun baan te danken hebben. Maar het geloof in dat ideaalbeeld is tanende bij zowel Republikeinen als Democraten. Het was president Barack Obama die de rechter benoemde die toestemming gaf voor de huiszoeking; en het was Donald Trump die de rechter benoemde die hij na die huiszoeking met succes om hulp vroeg.