Getouwtrek om EU-coronamiljarden gaat nieuwe fase in

Er is nog geen eurocent van uitgegeven, maar nu al is er een kabinet door gevallen (Italië) en zijn er ook in Spanje politieke spanningen over het Europese coronaherstelfonds. Dinsdag stak het Europees Parlement de duim omhoog voor de spelregels van dit uitzonderlijke fonds van honderden miljarden euro’s, waarmee de bal nu bij de 27 EU-landen ligt. Gaan zij dat geld zinvol uitgeven?

Het is een lieve duit: 672,5 miljard euro in totaal, waarvan 360 miljard leningen en 312,5 miljard subsidies. Het gesteggel daarover van vorig jaar (Nederland vond het allemaal veel te veel geld en als het dan toch moest, dan liever leningen en geen ‘giften’) lijkt alweer eeuwen geleden. Nu moeten Nederland en de andere 26 EU-landen vóór 30 april hun plannen indienen bij de Europese Commissie, waarna mogelijk in de zomer de eerste uitbetalingen plaatsvinden.

Op elke euro staat een vergrootglas – dat is althans het beeld dat zowel de commissie als het parlement dezer dagen oproept. Landen moeten steeds weer aantonen dat ze efficiënt en vakkundig met het geld omgaan. Daarvoor zijn strakke regels opgesteld. Zo moet het beoogde coronaherstel, dat volgt op de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, hand in hand gaan met duurzaamheid: 37 procent van de bestedingen moet ‘groen’ zijn. Verder dient 20 procent aan digitalisering te worden besteed.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie dinsdag tijdens het debat in het Europees Parlement over het corona-herstelfonds. Beeld REUTERS

Eerst prestaties leveren, dan pas geld

Ook zullen de landen de recente beleidsaanbevelingen van de Europese Commissie – die doorgaans jaar in jaar uit ergens in een la verdwijnen – eindelijk eens ter harte moeten nemen om voor coronaherstelgelden in aanmerking te komen. Dat zouden hervormingen van het pensioenstelsel kunnen zijn, of (in het geval van Nederland) een hervorming van het (te) aantrekkelijke fiscale klimaat voor multinationals.

Landen krijgen niet zomaar geld als ze mooie plannen hebben ingediend: daarvoor moeten ze eerst concrete prestaties leveren, milestones in Brussels jargon.

Achttien landen hebben al behoorlijk complete plannen ingeleverd. Nederland zal dat pas na de verkiezingen doen. Sowieso valt er voor Nederland niet veel te halen: naar schatting 5,5 miljard aan subsidies. De grootste begunstigden zijn ook de grootste (economische) slachtoffers van de coronacrisis, Italië en Spanje. Zij verwachten elk tussen de 120 en 150 miljard te ontvangen. Geen wonder dat de landelijke politiek daar in rep en roer is.

Geen pinautomaat

In de aanloop naar de beoordeling van alle nationale plannen laat de Europese Commissie doorschemeren dat het wel wat groener en digitaler kan. “De plannen moeten geen lappendeken zijn van kleine maatregelen”, zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis in het Europees Parlement. Of om met CDA-Europarlementariër Esther de Lange te spreken: “Het herstelfonds is geen pinautomaat voor lidstaten om snel nationale begrotingsgaten te dichten.”

Met name de voorstellen van de twee grootste lidstaten, Duitsland en Frankrijk, hebben al de nodige kritiek geoogst. “De Duitse regering, die graag anderen de les leest over het belang van structurele hervormingen, komt zelf wel heel makkelijk weg als het om haar eigen hervormingsambities gaat”, aldus de Duitse Europarlementariër Damian Boeselager van de pan-Europese partij Volt, tevens mede-rapporteur over dit onderwerp. Bovendien sjoemelt Berlijn volgens hem een beetje door investeringen die vorig jaar al waren aangekondigd nu met een corona-strik eromheen als nieuw te presenteren.

Ook Frankrijk blijkt het coronafonds vooralsnog niet aan te grijpen voor langverwachte hervormingen; samen geven deze twee landen het slechte voorbeeld, vindt Boeselager.

