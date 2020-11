Getergde Sarkozy staat voor de rechter, kans op veroordeling lijkt groot

Meestal wordt het de afluisteraffaire genoemd. Sarkozy zou in 2014 een hoge magistraat hebben willen paaien met een prestigieuze baan, in ruil voor informatie over een andere zaak rond illegale campagnefinanciering die tegen hem liep.

Sarkozy staat terecht met zijn advocaat Thierry Herzog en de magistraat, de oud-advocaat-generaal van de Hoge Raad Gilbert Azibert.

Sarkozy zou Azibert een functie in Monaco hebben beloofd. Maar uiteindelijk trok ‘Sarko’ zich terug. Hij had er geen trek in om om zich bij de Monegaskische autoriteiten in te spannen voor Azibert. “Ik ken hem niet zo goed, het staat mij eigenlijk tegen iets te vragen”, verklaarde hij tegen Herzog.

Telefoontaps

Dat we dit weten, is omdat Sarkozy en Herzog werden afgeluisterd. Verschillende onderzoeksrechters maken al jaren jacht op het ex-staatshoofd dat was verwikkeld in een half dozijn dossiers. In 2013 besloten zij tot telefoontaps in het kader van de verdenking dat Sarkozy geld zou hebben geaccepteerd van de verdreven Libische dictator Kadafi,. En zo stuitten zij bij toeval op het geval-Azibert.

De speciale financiële afdeling van het parket in Parijs ontdekte ook dat Sarkozy een prepaidtelefoon gebruikte op naam van ‘Paul Bismuth’. Beiden wisten dat hun officiële telefoons niet veilig waren.

Sarkozy benadrukt nu zelf dat Azibert zijn baan nooit heeft gekregen en dat het prinselijk paleis in Monaco heeft laten weten dat hij zich zich nooit ergens mee heeft bemoeid. Daar staat tegenover dat de aanklagers hard kunnen maken dat Azibert iets is voorgespiegeld. Sarkozy hoopte vooral dat Azibert kon voorkomen dat de Hoge Raad zou besluiten dat hij zijn presidentiële agenda’s moest afstaan. Deze bevatten informatie over een vierde affaire die eerder stof deed opwaaien: die rond de zakenman Bernard Tapie.

Schimmige Libanese zakenman

Tot een veroordeling heeft de jacht op Sarkozy nooit geleid, maar de kans lijkt groot dat het dit keer anders afloopt. Een opsteker voor hem is dat de Kadafi-zaak die hem al bijna acht jaar achtervolgt een spectaculaire wending heeft genomen. De belangrijkste bron van het verhaal, de schimmige Libanese zakenman Ziad Takieddine, trok zijn beschuldigingen vorige week in.

Takieddine verklaarde eerder dat hij Sarkozy persoonlijk koffers met geld heeft overhandigd. “U kunt zich geen voorstelling maken van de diepte en de kracht van mijn woede”, zo reageerde een getergde Sarkozy tijdens een interview met de zender BFMTV.

Lees ook:

Franse ex-president Sarkozy aangeklaagd voor samenzwering

De Franse justitie verdenkt oud-president Nicolas Sarkozy van een samenzwering in verband met het gebruik van Libische fondsen voor zijn verkiezingscampagne in 2007.