Gesprek tussen Trump en Zelenski vrijgegeven: lees het hier

Hij vroeg Zelenski onder meer om met zijn advocaat Rudy Giuliani en minister van Justitie William Barr samen te werken om naar de zaak van Biden te kijken.

“Er wordt veel gesproken over de zoon van Biden...dat (vicepresident) Biden een onderzoek van aanklagers stopte en veel mensen willen daar meer over weten, dus alles wat je met de minister van Justitie kan doen, zou fantastisch zijn. Biden schepte er over op dat hij de vervolging stopte, dus daar zou u naar kunnen kijken”, zei Trump tegen Zelenski.

Biden heeft in een vraaggesprek in 2018 bij de denktank Council On Foreign Relations gezegd dat hij de Oekraïense president Porosjenko er in 2016 toe bracht binnen 6 uur tijd aanklager Viktor Sjokin te ontslaan. Die deed onderzoek naar een onderneming waar Joe Bidens zoon Hunter werkte, maar werd door het Westen en het IMF vooral zelf met corruptie in verband gebracht.

Trump ligt vanwege het telefoongesprek in eigen land onder vuur omdat hij Zelenski onder druk zou hebben gezet. Hij zou gedreigd hebben met het inhouden van hulpgeld als de Oekraïense president het onderzoek naar zijn politieke rivaal Biden niet zou herstarten. Voor de Democraten is dat een van de redenen om een officieel onderzoek te starten naar het afzetten van Trump. Voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi heeft dat dinsdag aangekondigd.

Trump heeft toegegeven ruim 400 miljoen aan hulpgeld voor Oekraïne niet uit te betalen, maar dat heeft hij gedaan omdat hij vindt dat Europese landen meer moeten bijdragen. Het is onduidelijk of Zelenski tijdens het telefoongesprek ervan op de hoogte was dat het hulpgeld was ingehouden.

Het gaat overigens niet om een letterlijk transcript, maar de memo is samengesteld op basis van aantekeningen en herinneringen van medewerkers van het Witte Huis.

Lees hier de volledige memo van het Witte Huis.

Beeld AFP

Trump heeft zich volgens deskundigen al vaak gedragen op een manier die ongehoord is voor een president. Maar een smoking gun, hard bewijs van zijn ongeschiktheid, is er niet. Het rapport naar de Russische bemoeienis met de verkiezing van 2016, van speciaal aanklager Robert Mueller, kwam dicht in de buurt maar biedt geen juridisch harde conclusie.

De smoking gun hopen de Democraten te hebben met het telefoongesprek. Of het juridisch strafbaar is of niet, een president kan zijn partijdige politieke belangen niet vermengen met de betrekkingen met een bevriend land, is het idee. Dat zullen ook de Republikeinen, die hun president willen verdedigen, moeten toegeven. De Democraten nemen wel een risico, als de bedreigingen van Trump toch niet zo direct waren. Volgens Trump zelf is dit het geval.

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise! Donald J. Trump

Het lijkt overigens uitgesloten dat het Congres, ook al komt het tot impeachment, besluit tot afzetting van de president. In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten een meerderheid, maar in de Senaat hebben de Republikeinen de overhand. Die kans dat daar met de vereiste tweederde meerderheid voor afzetting wordt gestemd, lijkt miniem.

Lees ook:

Zijn impeachment komt dichterbij, maar Trump is nog lang niet weg

Het Amerikaanse Congres onderzoekt de procedure om president Trump af te zetten. Vier vragen en antwoorden over de kansen en over de risico’s die de Democraten hiermee nemen.