Gespannen sfeer bij Braziliaanse verkiezingen: ‘Ik ben bang dat er geschoten gaat worden’

Rogério Alvarengo, 52 jaar, leraar geschiedenis, Ribeirão Preto (São Paulo)

“Sinds 1994 stem ik al voor de Arbeiderspartij, dus op Lula en op Dilma Rousseff in 2010 en 2014. Ik stem nu op Lula omdat dat een menselijke stem is, een project met een sociale en humanistische visie in deze donkere tijden met een president die niets om mensenlevens geeft. Lula is binnen de Arbeiderspartij de beste kandidaat, en niet om de anderen onrespectvol te behandelen, maar zijn politieke ervaring, zijn sociale gevoel, zijn empathie en charisma maken van hem een indrukwekkend politiek wezen. Weinigen evenaren dat.

“Het is moeilijk te voorspellen of hij al in de eerste ronde gaat winnen, maar er is hoop. Het zou beter zijn om met een grote marge te winnen. Zo is het voor Bolsonaro minder gemakkelijk om de uitslag in twijfel te trekken.

“Hier in de stad is het Bolsonarisme behoorlijk sterk en daarom bestaan er helaas conflicten onder de bevolking. Ik heb nog niks gehoord over daadwerkelijk geweld, maar de stemming is gespannen. Persoonlijk draag ik bijvoorbeeld niet het rode T-shirt met de ster van de Arbeiderspartij dat ik in Rio heb gekocht, om te voorkomen dat Bolsonaro-aanhangers agressief tegen me worden.”