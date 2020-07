Geschokte reacties na ‘overboord gooien democratische waarden’ door Trump na kwijtschelden straf Roger Stone

Dat heeft het Witte Huis vrijdag bekendgemaakt. Komende dinsdag zou Stone zich bij de gevangenis moeten melden om zijn veroordeling tot drie jaar en vier maanden celstraf uit te zitten. “Roger Stone heeft al veel geleden”, zei Kayleigh McEnany, woordvoerster van het Witte Huis. “Hij werd heel oneerlijk behandeld, zoals vele anderen in dit geval. Roger Stone is nu een vrij man!”

In februari werd Stone veroordeeld tot drie jaar en vier maanden gevangenisstraf, vanwege liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het ongepast beïnvloeden van getuigen in het zogenoemde Mueller-onderzoek. Daarin onderzocht speciaal aanklager Robert Mueller of er sprake was van Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 en naar banden van het campagneteam van Trump met Rusland.

Zijn veroordeling was al aanzienlijk lager dan de aanvankelijke eis van tussen de 7 en 9 jaar cel. Nadat president Trump die ‘heel verschrikkelijk en oneerlijk’ had genoemd, liet minister van Justitie William Barr een lagere eis formuleren. De vier aanklagers trokken zich na deze inmenging van Trump terug.

“Roger Stone is een slachtoffer van de Rusland-hoax die links en zijn bondgenoten in de media jarenlang in stand hebben gehouden in een poging het presidentschap van Trump te ondermijnen”, aldus woordvoerster McEnany in haar verklaring. “De verstandhouding met Rusland was nooit iets anders dan een fantasie van aanhangers die de uitslag van de verkiezingen van 2016 niet konden accepteren.”

Fans van Roger Stone pleitten al eerder voor diens vrijlating. Beeld REUTERS

De politieke fixer Roger Stone, over wiens lobbypraktijken op Netflix een verhelderende documentaire staat, liet in een reactie weten de president telefonisch bedankt te hebben. “Hij heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid. We zijn al jaren vrienden, en bij begrijpt dat ik puur en alleen ben veroordeeld om politieke redenen.”

De kwijtschelding schrapt niet de strafrechtelijke veroordeling van Stone. Dat kan alleen als de president gratie verleent. Stone heeft al laten weten in hoger beroep te gaan om ook zijn veroordeling te schrappen.

Democraten reageren geschokt

Ondertussen hebben Democraten geschokt gereageerd op wat in hun ogen een brutale inmenging is van de rechtsgang.“Met deze omzetting maakt Trump duidelijk dat er in Amerika twee rechtssystemen zijn: één voor zijn criminele vrienden en één voor alle anderen", aldus Adam Schiff, voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden.

Ook de (waarschijnlijke) Democratische presidentskandidaat Joe Biden was vernietigend over de inmenging van de president, en liet weten dat “de president nogmaals misbruik heeft gemaakt van zijn macht. Trump gooit de normen en waarden overboord gooit die ons land een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld maken.”

Democratisch senator Elizabeth Warren twitterde dat Trump ‘democratie bespot’ en hiermee laat zien dat de rechtsstaat volledig is losgelaten. “Hij is de meest corrupte president in de geschiedenis.” Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis, heeft al opgeroepen voor nieuwe wetgeving. “Ik stel voor dat we een wet maken waardoor presidenten geen kwijtschelding kunnen toekennen als iemand in de gevangenis komt omdat ze de president beschermen. Want dat is wat er hier gebeurd is.”

Lees ook:

Trumps voormalig adviseur Roger Stone aangeklaagd

Roger Stone, adviseur van president Trump, is aangeklaagd wegens liegen tegen het Congres.