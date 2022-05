Geschokte reacties na arrestatie 90-jarige kardinaal, nog weinig kritische organisaties over in Hongkong

Internationale mensenrechtenorganisaties en westerse regeringen hebben geschokt gereageerd op de arrestatie van vier critici van het pro-Chinese leiderschap in Hongkong. In Hongkong zelf zijn langzamerhand weinig organisaties meer over om openlijk te protesteren.

De 90-jarige rooms-katholieke kardinaal Joseph Zen werd woensdag aangehouden, samen met drie anderen. Ze worden beschuldigd van ‘samenspannen met buitenlandse krachten’. Het viertal werd in de nacht van woensdag op donderdag op borgtocht vrijgelaten, maar hun paspoorten zijn ingenomen.

Schokkende escalatie

In reactie op de arrestaties verwijt Amnesty International het Hongkongse bestuur ‘harteloze minachting van grondrechten van zijn burgers’. “Zelfs gemeten naar de recente maatstaven van toenemende onderdrukking vormen deze arrestaties een schokkende escalatie.” De organisatie spreekt van ‘totale ontrafeling van mensenrechten in Hongkong’.

Naast kardinaal Zen beschuldigen de autoriteiten ook ex-parlementslid Margaret Ng, zangeres en lhbti-activiste Denise Ho en academicus Hui Po-keung van samenzwering. De vier zaten in het bestuur van een fonds dat rechtsbijstand en financiële hulp verleende aan Hongkongers die vervolgd werden voor hun betrokkenheid bij de betogingen voor behoud van de democratie in 2019. De protesten werden na enkele weken gesmoord door veiligheidstroepen.

Het fonds is inmiddels ontmanteld. De autoriteiten hebben vorig jaar een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar de organisatie achter het fonds, op grond van de veiligheidswetten die vorig jaar juni in werking zijn getreden. Sindsdien zijn 175 Hongkongers gearresteerd, van wie meer dan 110 in staat van beschuldiging zijn gesteld.

De wetten zijn volgens critici zeer vaag geformuleerd. Ze verbieden het bepleiten van afscheiding van China, subversie van de staat en het vergrijp waarvan ook de vier worden beschuldigd: samenspannen met buitenlandse krachten. Daarvoor kunnen zij tot levenslange gevangenisstraf worden veroordeeld.

Criticus van China’s religieuze politiek

De arrestaties tekenen de sfeer van repressie tegen kritische personen en organisaties in Hongkong. Sinds Groot-Brittannië zijn kolonie in 1997 overdroeg aan China is het imago van liberaal bolwerk gestaag afgekalfd. Peking heeft beloften dat Hongkong zijn rechtssysteem mocht behouden de afgelopen jaren steeds opzichtiger gebroken. Veel critici zijn naar het buitenland gevlucht, tal van organisaties hebben hun deuren gesloten.

Kardinaal Zen staat al jarenlang bekend als een criticus van China’s religieuze politiek. Hij gaf in 2020 ook blijk van zijn onmin over inspanningen van het Vaticaan om tot een vergelijk te komen met Peking bij bisschopsbenoemingen. De kardinaal is zeer populair onder de 400.000 katholieke Hongkongers, maar ook onder de activisten van de democratische beweging in Hongkong.

Afgelopen zondag werd in Hongkong een nieuwe leider gekozen, John Lee. De functie van ‘chief executive’ dankt deze voormalige veiligheidschef aan een door Peking voorgekookte procedure in een kiescollege. Lee is nog niet beëdigd, maar hij wordt gezien als een voorstander van de harde Chinese lijn.

Lees ook:

Hongkong heeft een nieuwe leider: John Lee

John Lee is zondag verkozen tot de nieuwe leider van Hongkong. De oud-veiligheidschef van de stad volgt Carrie Lam op.