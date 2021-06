Geschamper over blunder met straatnaambord in Rome. ‘Debacle van historische proporties’

Het gemeentebestuur van Rome heeft een ceremonie verknoeid waarin een plein werd vernoemd naar oud-president Carlo Azeglio Ciampi, omdat diens naam op het bord verkeerd gespeld bleek. De tweede voornaam was gespeld als ‘Azelio’, dus zonder de ‘g’. Huidig president Sergio Mattarella was dinsdag al naar het plein gekomen toen de fout aan het licht kwam, net als familieleden van de ex-president en burgemeester Virginia Raggi. Het bord werd wijselijk bedekt gelaten met de rood-gele vlag van Rome, maar de blunder leidde tot veel geschamper op sociale media.

Burgemeester Raggi behoort tot de tegen het establishment gekante Vijfsterrenbeweging. Haar medestanders bespeurden in de blunder een samenzwering van de gevestigde orde. Maar critici noemden het juist typisch voor de talloze flaters onder haar bestuur. “Een debacle van historische proporties”, zei de centrumlinkse politicus Carlo Calenda, die het later dit jaar in verkiezingen tegen Raggi wil opnemen. “Rome verdient beter.”

Lees ook:

Rome is klaar met de burgemeester

Namens de populistische Vijfsterrenbeweging zou Virginia Raggi de stad flink opschonen. Maar inmiddels hobbelt de Romeinse burgemeester van schandaal naar schandaal.