Geplaagde president Biden heeft zijn grote plannen geparkeerd, en lonkt weer naar het midden

De misschien wel belangrijkste boodschap die Joe Biden bracht tijdens zijn State of the Union, sprak hij niet uit. Die kwam na de toespraak, waarin de Amerikaanse president jaarlijks zijn beleidsvoornemens uitspreekt tegenover de leden van het Congres en andere politieke hoogwaardigheidsbekleders. Toen mengde Biden zich onder de aanwezigen, en schudde uitgebreid handen, zonder daarbij afstand te houden.

Het moet televisiekijkers voor die tijd ook al opgevallen zijn dat ze hun volksvertegenwoordigers voor het eerst sinds tijden weer zonder mondkapjes zagen zitten: die verplichting was net op tijd afgeschaft. Ze waren bovendien voltallig aanwezig, een contrast met vorig jaar, toen de afstandsregels in het Capitool slechts ruimte boden aan een select gezelschap aanwezigen.

Biden zal blij zijn als hij corona achter zich kan laten

Covid is geen acute crisis meer, we gaan terug naar een vorm van normaal, was duidelijk de boodschap. Biden zal maar wat blij zijn als hij het coronavirus inderdaad achter zich kan laten. De afgelopen tijd krijgt hij voor zijn aanpak van de crisis belabberde cijfers van het Amerikaanse publiek, terwijl hij eind 2020 toch mede verkozen was op de belofte om het in dat opzicht veel beter te doen dan Donald Trump.

Bidens populariteit is sowieso tot een dieptepunt gedaald. Op Donald Trump na stond geen enkele president op dit punt van zijn presidentschap zo laag in de peilingen als Joe Biden. Misschien dat dat het lot is van iedere president die in het zwaar gepolariseerde Amerika iets voor elkaar probeert te krijgen. Zeker als dat vervolgens niet lukt: na een lang politiek loopgravengevecht strandden eind vorig jaar de plannen van Biden om Build Back Better, een ambitieus programma van sociale zekerheid en klimaatmaatregelen door de Senaat te krijgen.

Er was Biden dus veel aan gelegen om tijdens deze toespraak een nieuwe start te maken, en het land weer achter zich te verenigen. Op het belangrijkste onderwerp dat op dinsdagavond de revue passeerde, de oorlog in Oekraïne, was dat in ieder geval makkelijk. Hoewel in sommige geradicaliseerde delen van de Republikeinse partij sympathie bestaat voor de Russische president Vladimir Poetin, is dat zeker niet de hoofdstroom. De Oekraïense ambassadeur in de VS, die door Biden was uitgenodigd, kreeg een lange staande ovatie van beide partijen.

Ook voor Russische oren bedoeld

Biden bracht daarbij ook twee boodschappen die tevens voor Russische oren bedoeld leken. Hij onderstreepte nogmaals heel duidelijk dat Amerika Oekraïne op allerlei manieren wil helpen, maar zich onder geen beding zal mengen in gevechten in Oekraïne. Maar trok ook een dikke rode lijn: “Ik heb het kristalhelder gemaakt dat de VS en onze bondgenoten iedere centimeter Navo-gebied met het volle gewicht van onze collectieve kracht zullen verdedigen. Iedere centimeter.”

Hoe de oorlog in Oekraïne afloopt is nog niet te voorspellen, maar op dit moment kan Biden in ieder geval politiek krediet halen uit het feit dat hij de invasie die zich vorige week daadwerkelijk aftekende meermalen voorspeld heeft.

Maar in eigen land dreigt de oorlog de prijzen alleen maar op te drijven, en dat kan Biden nu net niet gebruiken op een moment dat inflatie toch al zijn grootste politieke probleem was. Om dat onderwerp kon hij dus niet heen, en zijn pleidooi was om de effecten van inflatie te bestrijden door mensen die in de knel zitten meer ademruimte te geven. Onder andere door kinderopvang goedkoper te maken en subsidies te verstrekken voor de isolatie van huizen, die tot lagere energierekeningen zouden leiden.

Biden had eigenlijk geschiedenis willen schrijven

Daar herkende de oplettende toehoorder fragmenten van het gesneuvelde Build Back Better-plan in, dat verder met geen woord werd genoemd door de president. Biden wil de komende tijd proberen om onderdelen van dat grote pakket aan maatregelen, waarmee hij eigenlijk geschiedenis had willen schrijven, toch nog te redden door ze individueel door het Congres te loodsen. Maar daar gaat hij dan wel Republikeinse steun voor nodig hebben. En zelfs de steun van Joe Manchin, de dissidente conservatieve senator uit eigen Democratische gelederen, lijkt niet zeker. Die ging tussen enkele Republikeinse collega’s zitten, en applaudisseerde nadrukkelijk niet toen Biden zijn plannen voor goedkopere kinderopvang pitchte.

Biden kreeg dan weer applaus van beide kanten, toen hij zich duidelijk uitsprak in het debat over politiehervormingen, en zich daarbij duidelijk afzette tegen de linkervleugel van zijn partij, waar de afgelopen jaren plannen populair waren om de politie te ‘defunden’, de financiering weg te halen. “Het antwoord is juist om de politie te financieren”, sprak Biden, “met de middelen en de training die ze nodig hebben om hun gemeenschappen te beschermen.”

Bij gepolariseerde onderwerpen, zoals klimaat, abortus, en immigratie, bleef Biden grotendeels weg. Hij eindigde zijn toespraak met een oproep voor een ‘Agenda van Eenheid’. Of het hem op zulke onderwerpen lukt om toch nog de president van alle Amerikanen te worden, is de vraag. De actiepunten die hij noemde zijn inderdaad punten waar de meeste Amerikanen het over eens zullen zijn, maar die simpelweg heel lastig zijn om op te lossen, zoals het bestrijden van de opiaten-verslavingscrisis, het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg, en het genezen van kanker.

