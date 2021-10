Georgische ex-president Saakasjvili houdt stug vol in hongerstaking

Het Twitteraccount van Michail Saakasjvili telt mee: een, twee, drie, vier… De getallen geven aan hoeveel dagen Saakasjvili al in hongerstaking is. Het zijn er inmiddels twintig. De politicus, die van 2004 tot 2013 president van Georgië was, keerde op 1 oktober aan de vooravond van de lokale verkiezingen terug naar Georgië, waar hij direct werd aangehouden en gevangengezet.

Het doel van Saakasjvili, of Misja zoals hij door zijn aanhangers wordt genoemd, is opnieuw een centrale rol binnen de Georgische politiek te spelen. Via sociale media spoorde hij Georgiërs aan om te stemmen op de Verenigde Nationale Beweging, de partij die hij in 2001 oprichtte. Uiteindelijk verloor die partij in de eerste ronde van de lokale verkiezingen van de huidige regeringspartij Georgische Droom.

Vlucht uit Georgië

Saakasjvili verliet Georgië in 2013 na zijn tweede presidentstermijn om aan strafrechtelijke vervolging te ontkomen. Vijf jaar later, in 2018, werd hij bij verstek veroordeeld voor machtsmisbruik tijdens zijn presidentstermijnen; hem wacht daarom een negenjarige gevangenisstraf.

Tijdens zijn periode in het buitenland probeerde de ex-president een carrière op te bouwen in Oekraïne, wat in een debacle eindigde. In 2015 werd hij door de toenmalige Oekraïense president Petro Porosjenko aangesteld als gouverneur van Odessa. Uiteindelijk kregen de twee oud-studievrienden ruzie en ontnam Porosjenko Saakasjvili de Oekraïense nationaliteit. In mei vorig jaar verhuisde Saakasjvili nogmaals naar Oekraïne om te werken voor president Volodimir Zelenski, die hem de taak gaf Oekraïne stevig te hervormen.

Saakasjvili’s terugkeer in Georgië is dus al de derde keer dat hij zijn carrière probeert te herstarten. Hij lijkt een kat met negen politieke levens, die telkens weer opduikt als je hem het minst verwacht; of een manusje-van-alles, dat zijn klussen niet altijd mooi afrondt, maar wél vol goede moed doorgaat. Hij is allang niet meer zo fris als in 2003, toen de jonge politicus de held van de Rozenrevolutie werd; toen bestormden de oppositiepartijen onder zijn leiding op vreedzame wijze het parlement en werd Saakasjvili in de verkiezingen die volgden tot president verkozen.

Martelaar

Maar zijn lange loopbaan vol hoogte- en dieptepunten lijkt hem nog geen parten te spelen. Voorlopig neemt Saakasjvili door zijn hongerstaking en gevangenschap de positie van martelaar in. Hierdoor verdwijnen de negatieve aspecten van zijn presidentschap – de oorlog in Zuid-Ossetië en Saakasjvili’s semi-autoritaire neigingen – naar de achtergrond en worden de positieve aspecten – economische groei en minder corruptie – benadrukt.

Vorige week donderdag verzamelden tienduizenden Georgiërs zich op de Roestavelilaan, de centrale straat van Tbilisi, om zijn vrijlating te eisen. Op maandag kreeg Saakasjvili bijval van Europese wetgevers en politici, die een open brief stuurden aan de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Tegelijkertijd verslechtert de gezondheid van Saakasjvili; zijn dokter meldde vorige week maandag dat hij moeite had met lopen en praten. De huidige premier van Georgië Irakli Garibasjvili claimde het tegenovergestelde: Saakasjvili zou helemaal niet in hongerstaking zijn, maar zeven potten honing hebben gegeten. Het bleek te gaan om één blikje van 50 mg, dat hij had geconsumeerd op aanraden van zijn dokter. Saakasjvili lijdt aan de bloedziekte thalassemie, waardoor zijn hongerstaking nauwkeurig begeleid moet worden.

