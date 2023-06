George Soros doet filantropische stichting over aan zijn zoon, die meteen de strijd aanbindt met Trump

De beroemde investeerder en filantroop George Soros, 92 jaar inmiddels, heeft zijn fonds van 25 miljard dollar overgedragen aan zijn 37-jarige zoon. Alexander Soros is de naam, kortweg Alex. Jarenlang hield hij zich vooral bezig met sport, hiphop en filosofie, en trok hij de aandacht met een rijk sociaal leven. Nu leidt hij als opvolger van zijn vader de invloedrijke maatschappelijke organisatie Open Society Foundations (OSF), die twee jaar terug 1,5 miljard dollar uitgaf.

Vader Soros werd rijk als belegger in de jaren zeventig en tachtig. Berucht is zijn gok op de koersdaling van het Britse pond in 1992, waarmee hij ruim een miljard dollar verdiende. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 besloot hij met zijn geld de democratieën in Oost-Europa te helpen opbouwen.

Inmiddels heeft OSF kantoren in de Amerika’s, Afrika, Azië, Europa en het Midden-Oosten. De organisatie ondersteunt initiatieven die de rechtspraak, de gezondheidszorg, het onderwijs en onafhankelijke media versterken. Ook pleit OSF voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Momenteel helpt de stichting mensen die oorlogsmisdaden vastleggen tijdens de oorlog in Oekraïne.

Vergelijkbare ideeën

In stilte is Alex Soros in december vorig jaar verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur van de OSF. Ook zit hij als enig familielid in het investeringscomité van het Soros Fund Management, het bedrijf dat 25 miljard dollar beheert voor het fonds en de familie, zegt de Wall Street Journal.

Alex studeerde geschiedenis aan New York University en promoveerde aan de University of California, Berkeley. In 2015 werd hij fulltime actief bij de stichting van zijn vader en twee jaar later werd hij plaatsvervangend voorzitter.

Volgens de oude Soros hebben hij en zijn zoon vergelijkbare ideeën. De jonge Soros omschrijft zichzelf in het interview met de Wall Street Journal als centrum-links. Onder zijn leiding zal de stichting zich meer gaan bezighouden met stemrecht en abortusrecht, thema’s die in de Verenigde Staten hoogst actueel zijn.

Alex Soros zegt zich zorgen te maken over de mogelijkheid dat Donald Trump volgend jaar opnieuw het Witte Huis binnenkomt, en wil dat helpen voorkomen. Vorige week plaatste hij een foto van zichzelf met vicepresident Kamela Harris op Twitter. Ook heeft Alex de linkse Braziliaanse president Lula da Silva en de liberale Canadese premier Justin Trudeau ontmoet.

Overlever van de Holocaust

Alex is geboren uit Soros’ tweede huwelijk. In zijn jeugd wilde hij graag ‘gewoon’ zijn, en daarom ging hij zich bezighouden met sport en muziek. Lange tijd dachten Soros-watchers dat de oudere zoon Jonathan, geboren uit het eerste huwelijk, zijn opvolger zou worden. Maar Jonathans relatie met zijn vader verslechterde en hij vertrok in 2011 bij de stichting.

George Soros, een overlever van de Holocaust, is geboren in Hongarije. Hij verhuisde het hoofdkantoor van zijn stichting in 2018 van Boedapest naar Berlijn, toen de druk van de Hongaarse premier Viktor Orbán toenam. Als Joodse invloedrijke miljardair is Soros vaak het mikpunt van complotdenkers en antisemitisme.

Vergelijking met figuur uit Marvel-strip

Vorige week schreef Alex Soros in een opinieartikel voor CNN over het groeiende anti-semitisme, zowel in de VS als in de rest van de wereld. ‘Mijn vader, George Soros, verloor familieleden in de Holocaust. En voor hem hielpen die ervaringen - om ‘de ander’ te zijn, om gehaat te worden voor iets waar hij geen controle over had - zijn filantropische carrière te voeden’, schreef hij.

In dat artikel veroordeelde Alex de aanvallen op zijn vader, door politici zoals Trump en Orban en door Elon Musk. De eigenaar van Twitter vergeleek George Soros vorige maand op zijn eigen platform met Magneto, een personage uit de stripboeken van Marvel dat de Holocaust heeft overleefd en nu de mensheid haat.

OSF ontving in 2018 18 miljard dollar van George Soros en kan in de toekomst naar verwachting ook beschikken over de resterende 7 miljard dollar van het vermogen, schrijft de Financial Times.

Lees ook:



Miljardair George Soros trekt zich terug uit Hongarije

De Open Society Foundations (OSF) van filantroop en miljardair George Soros sluit haar kantoor in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De stichting zegt daartoe te hebben besloten vanwege het ‘steeds repressiever wordende politieke en juridische klimaat’.