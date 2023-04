Geopolitiek drijft Nederland en Frankrijk in elkaars armen

Het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron dinsdag en woensdag aan Nederland vindt plaats onder een zeldzaam gunstig gesternte. Want de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk zijn in geen jaren zo goed geweest. Dat is deels te danken aan de positieve chemie tussen Macron en premier Mark Rutte, maar de veranderende geopolitieke verhoudingen spelen een minstens zo belangrijke rol.

Van oudsher hebben Frankrijk en Nederland op veel zaken een wat andere kijk. Zo zijn Franse presidenten er vaak vooral op uit om de grandeur van hun land te herstellen. Als Franse leiders het over ‘Europa’ hebben, dan bedoelen ze eigenlijk Frankrijk, luidt een oud grapje onder Nederlandse diplomaten. Voor een relatief klein landje als Nederland heeft men in Parijs niet altijd belangstelling. Frankrijk heeft economisch bovendien een protectionistische traditie met een relatief grote rol voor de staat en hoge staatsuitgaven.

‘Frankrijk is een leuk land, jammer dat er Fransen wonen’

Terwijl Nederland juist meer liberale instincten heeft, financieel behoudend, economisch aanschurkend tegen Duitsland. Voor zijn veiligheid kijkt Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog het liefst naar het Verenigd Koninkrijk en Amerika. Met Parijs waren er jarenlang vooral ergernissen over het liberale Nederlandse drugsbeleid. “Frankrijk is een leuk land, jammer dat er Fransen wonen”, aldus toenmalig minister van verkeer en waterstaat Annelies Jorritsma in 1996.

Maar de verhoudingen in Europa zijn de laatste jaren veranderd. Het Britse vertrek uit de Europese Unie heeft Londen gemarginaliseerd. De Duits-Franse as hapert, in Amerika heeft oud-president Donald Trump politieke turbulentie veroorzaakt, en de Russische inval in Oekraïne laat zien dat landje-pik door Moskou een serieus gevaar vormt.

Dit creëert druk om tot nieuwe samenwerkingen te komen. Daarbij helpt het dat Frankrijk onder Macron, die in 2017 aantrad, opener en liberaler is geworden. De Franse president is bovendien een vurig pleitbezorger van de EU. Macron is ervan overtuigd dat Europese landen de krachten moeten bundelen om samen een derde machtspilaar in de wereld te vormen, naast China en de Verenigde Staten.

Europese strategische autonomie

Dus staat het staatsbezoek − naast alle pracht en praal − onder meer in het teken van ‘Europese strategische autonomie’, die de EU onafhankelijker en veiliger moet maken. Zo bezoekt Macron woensdag de bètafaculteit van de Universiteit van Amsterdam, waar onder meer de halfgeleidersindustrie, die belangrijk is voor de ontwikkeling van chips, en quantumtechnologie centraal zullen staan. Met quantumtechnologie kunnen supersnelle computers worden gebouwd. Parijs en Den Haag willen op deze strategische terreinen, die ook op defensiegebied steeds belangrijker worden, nauwer gaan samenwerken.

Aangezien het om een staatsbezoek gaat, is het officieel een visite aan koning Willem-Alexander. Samen met koningin Máxima ontving de koning Macron en diens vrouw Brigitte dinsdag dan ook op de Dam in Amsterdam. Er was een inspectie van de erewacht en een Frans marineschip op het IJ vuurde saluutschoten af, die werden beantwoord met saluutschoten vanaf het marineterrein.

Maar Macron heeft ook een grote ploeg ministers bij zich en woensdag overleggen de bewindslieden één-op-één met hun Nederlandse tegenhangers. En zelf hebben Rutte en Macron woensdag een tête-a-tête tijdens een rondvaart door de Amsterdamse grachten.

Dat de Frans-Nederlandse betrekkingen op dit moment zo goed zijn, komt mede door de persoonlijke klik tussen de twee leiders. Want beiden zijn pragmatische, oplossingsgerichte liberalen, die over veel dingen ongeveer hetzelfde denken. Toen Macron begin dit jaar op werkbezoek was bij Rutte, gingen ze ’s avonds samen een rijsttafel eten in een Indonesische restaurant vlak bij het Binnenhof. Rutte prees toen de samenwerking met zijn Franse geestverwant: “Die band is extra belangrijk, ik mag wel zeggen onmisbaar, door de oorlog in Oekraïne.”

