Genocide vindt de Russische zender RT oké, maar kindermoord? Nee

Er mag veel, op Russische staatszenders. Pleidooien om atoombommen te gooien op New York of Rotterdam, of om de Baltische staten te bezetten: geen probleem. Zeggen dat Rusland Oekraïners massaal naar het Westen moet jagen door het land plat te gooien: moet kunnen.

Maar het te bont maken, dat kan toch. Sterpresentator Anton Krasovski heeft dat zondag op de zender RT gepresteerd.

Krasovski (47) heeft een bochtig cv. Bij een andere tv-zender werd hij in 2013 ontslagen, toen hij in een programma over de Russische anti-homowetten uit de kast kwam als homo. “Ik ben net zoveel mens als president Poetin en premier Medvedev”, zei hij.

Kritiek op Poetin

Dat baarde ook in het buitenland opzien. In The Los Angeles Times en The Guardian bekritiseerde hij Poetin en de mensenrechtentoestand in Rusland. Wat daarna met hem is gebeurd is onduidelijk. Maar in 2020 was hij – ondanks of dankzij zijn aura van opposant – welkom bij RT.

Daar zei hij herhaaldelijk dat Oekraïne ‘niet bestaat’, dat ‘Oekraïners niet moeten bestaan’, enzovoort. Zondag betoogde hij in zijn gewraakte uitzending dat Oekraïense oma’s hun spaargeld ervoor over zouden hebben om verkracht te worden door een Russische soldaat.

“Moet Oekraïne nog wel op de wereldkaart blijven?”, vroeg hij zijn gast, schrijver Sergej Loekjanenko. Ja, antwoordde die: “Ik zou niet in één land willen leven met veel van de mensen die daar wonen”. Waarop Krasovski opperde: “Die schieten we dood”.

Verzuipen in de Tisa

Dat alles was geen probleem. Over de schreef ging de presentator pas toen het ging over Oekraïense kinderen die Russen als bezetters zien en zichzelf als Oekraïners beschouwen. “Die zouden moeten worden verzopen in de Tisa, tussen de eenden. Verzuip ze gewoon!” Of, vervolgde Krasovski, verwijzend naar de ‘afzichtelijke’ huisjes waarin Oekraïners wonen: “Duw ze die hutten in, en verbrand ze!”.

Die woorden stuitten op weerzin, in het buitenland, en zelfs bij RT. “Het is moeilijk te geloven dat Krasovski oprecht geloofde dat kinderen moeten worden verdronken”, stelde RT-hoofdredacteur Margarita Simonjan maandag op haar Telegramaccount. Maar dit was ‘weerzinwekkend’, dus gaf ze hem zijn congé.

Krasovski heeft op zijn Telegramkanaal zijn excuses aangeboden. “Ik ga tientallen keren per maand de ether in, af en toe word ik nogal meegesleept”, legt hij uit. “Geloof me: de tranen van elke baby zijn mijn tranen. Ik wens niemand dood.”

