Generaal Al-Sisi houdt pottenkijkers het liefst weg bij het Suezkanaal

Het containerschip de Ever Given ligt sinds afgelopen week klem in het Suezkanaal. Bergers deden dit weekeinde pogingen het vlot te trekken, maar daar willen de Egyptische autoriteiten liever geen pottenkijkers bij.

De ogen van de wereld zijn gericht op Manshiyet Rugoela, het kleine Egyptische dorpje waar het containerschip Ever Given het Suezkanaal nu al vijf dagen blokkeert. Het contrast kan bijna niet groter: op het Egyptische platteland naast het kanaal wordt met ezels gewerkt en met een sikkel geoogst, met op de achtergrond uitzicht op de ader van het wereldwijde kapitalisme, nu tot abrupte stilstand gebracht. En daar heeft de Egyptische overheid liever geen pottenkijkers bij.

De meeste boeren van het dorpje Manshiyet Rugoela, letterlijk vertaald als ‘het kleine dorpje van mankracht’, van wie het land aan de gestrande Ever Given grenst, lijken zich weinig aan te trekken van de ruim 300 schepen die liggen te wachten tot de doorgang weer open is. “Ons werk op het akkerland gaat gewoon door”, vertelt boer Mohamed, terwijl hij de verslaggever en fotograaf over zijn stuk land begeleidt zodat de boot van dichtbij kan worden bekeken.

Het schip lijkt door de kolossale omvang dichtbij te liggen, maar het is nog een eind lopen langs de dadels, limoenen, granaatappels, mango’s en papaja’s. “We moeten niet té dichtbij komen”, zegt Mohamed, “want vlakbij het kanaal staan militairen opgesteld”. Van die ongeschreven regel zijn alle bewoners zich bewust. “Ze laten ons verder hier op het land met rust hoor”, zegt Mohamed op geruststellende toon. Bovendien is het Suezkanaal door een hoge muur onbereikbaar voor de omwonenden. “Vroeger konden we er nog zwemmen, dat kan al heel lang niet meer.”

Uitzicht op de Ever Given vanaf de kade langs het kanaal. Beeld Rene Clement

Deels eenrichtingsverkeer

In 2015 was er in Egypte nog een nationale feestdag toen de uitbreiding van het Suezkanaal geopend werd. Een prestigeproject van president Al-Sisi dat door hem werd omgedoopt tot het ‘Nieuwe Suezkanaal’. Een 35 kilometer lange uitbreiding waardoor grote schepen elkaar op meer delen van het kanaal in tegengestelde richting kunnen passeren, wat de wachttijd met elf uur verkort. De Nederlandse bedrijven Van Oord en Boskalis verrichtten toen de helft van de werkzaamheden. Het punt waar de Ever Given vastligt, is een plek waar eenrichtingsverkeer voor de schepen geldt.

Dat er nu bijna 350 schepen gedwongen moeten wachten en Egypte de broodnodige inkomsten uit de tol mist, past niet in het beeld dat Al-Sisi graag van Egypte ziet. Het is de autoriteiten dan ook menens om deze operatie buiten het oog van de nieuwsgierige buitenwereld zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen.

Dat blijkt wel als we van een afstand foto’s maken. Meteen begint een agent in de verte te zwaaien. Wanneer hij ziet dat we in de auto stappen, rent hij onze kant op. Een paar straten verder parkeren we de auto buiten het zicht van de doorgaande weg. Nog geen minuut later scheurt een politiewagen voorbij met gillende sirenes, vlak daarna gevolgd door twee politiemotoren met zwaailichten.

Minimale aandacht

In lokale media is er dan ook slechts minimale aandacht voor de opstopping. En de meeste dorpelingen lijken er geen weet van te hebben dat de hele wereld meekijkt.

“Jullie brengen ons in de problemen door hier te zijn en foto’s te maken”, klaagt een omwonende die vanaf zijn veranda uitkijkt op de achterkant van het schip en met zijn vinger in de lucht wijst: “Er vliegt een helikopter van het leger over die foto’s maakt van de omgeving en jij staat precies voor mijn huis te fotograferen”, zegt hij enigszins gepikeerd, maar hij lijkt er ook geen al te groot probleem van te willen maken. “Ach, hopelijk krijgen ze de boot gauw los.”

