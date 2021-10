Gemangeld door het Russische Gazprom zoekt Moldavië, het armste land van Europa, toevlucht tot Polen

Moldavië, het armste land van Europa, zit in de knel. Aan het einde van de maand september verliep het gasleveringscontract met het Russische gasbedrijf Gazprom. Toen stelde het bedrijf een nieuw contract voor waarin de gasprijzen werden verhoogd van 550 dollar per duizend kubieke meters tot 790 dollar. Andrei Spinu, de vice-premier van Moldavië, noemde deze verhoging ‘onrechtvaardig en onrealistisch’.

Inmiddels is het oude contract met een maand verlengd, maar nu november al bijna om de hoek komt kijken, verkeert Moldavië in dezelfde situatie. Op 22 oktober riep het land de noodtoestand uit. Zelfs de eeuwige vlam bij het Tweede Wereldoorlog Monument in de hoofdstad Chisinau moest uitgezet worden vanwege de gastekorten, aldus het Ministerie van Defensie.

Eerste aankoop van gas van alternatieve bronnen

Eerder deze week leek er toch een oplossing te zijn gevonden: Moldavië gaat gas importeren uit Polen. De regering van Moldavië prees deze deal als ‘de eerste aankoop van gas van alternatieve bronnen in de geschiedenis van Moldavië’. Het land ontving als proef één miljoen kubieke meter gas van het Poolse bedrijf PGNiG, via Oekraïne.

Maar dit is bij lange na niet genoeg om de bevolking van Moldavië van gas te voorzien. De inwoners van Moldavië gebruiken jaarlijks 2,8 miljard kubieke meter gas. Op woensdag werd bekendgemaakt dat de Europese Unie het land, dat tussen Roemenië en Oekraïne in ligt, ook gaat steunen met een bedrag van 60 miljoen euro.

In 2020 stemde Moldavië voor een pro-Europese, vrouwelijke president, Maia Sandu. Volgens Sergiu Tofilat, de vroegere energie-adviseur van de president, is de zet van Gazprom een manier van het Kremlin om de Moldavische bevolking te straffen, omdat ze niet op een pro-Russische partij stemden. ‘Het is pure politiek’, aldus Tofilat in een gesprek met BBC. Tegelijkertijd houdt het Kremlin vol dat de onderhandelingen ‘slechts commercieel’ zijn. ‘Er is hier geen sprake van politisering en dat kan ook niet’, aldus Dmitry Peskov, woordvoerder van het Kremlin. Eerder noemde president Poetin de suggestie dat het Kremlin gas als politiek wapen zou gebruiken ‘complete onzin’.

Rusland heeft al een paard, loper en toren

Het is moeilijk voor Moldavië om onafhankelijker te worden van Russisch gas. Het eigen gasbedrijf, Moldovagaz, is voor het grootste deel eigendom van Gazprom. Daarbij wordt 80 procent van de elektriciteit in Moldavië opgewekt in een energiecentrale in Transnistrië, een de facto onafhankelijk dwergstaatje, dat zowel politiek als militair wordt gesteund door Moskou. Het lijkt een schaakspel tussen Rusland en Moldavië, maar Rusland heeft al een paard, loper en toren van Moldavië in handen.

Lees ook:

Deze rol speelt Poetin in onze gekte rond de gasprijzen

De gekte rond de gasprijzen houdt aan. Welke rol speelt Rusland als gasgigant daarin? Vijf stellingen over de macht van het gas en de invloed van Rusland.