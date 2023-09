Gelijke beloning en Commonwealth Games hebben Birmingham genekt: de stad is failliet

Het was nog wel zo’n succes geweest voor Birmingham: de organisatie van de Commonwealth Games vorig jaar. Dat sportevenement, met 1,3 miljoen toeschouwers, had de toon gezet voor wat een ‘gouden decennium’ moest worden voor de op één na grootste stad van het Verenigd Koninkrijk. Tenminste, zo verkocht de politiek het. Achter de schermen bestonden al langer twijfels over die blinkende toekomst.

Max Caller, adviseur van Birmingham rond de Commonwealth Games, zei woensdag tegen de BBC dat hij al had gewaarschuwd dat het sportevenement een te grote uitdaging voor de stad zou worden. “Je kunt geen leuke dingen organiseren als je de saaie klussen niet goed hebt afgerond.”

Dat blijkt wel. Want de door Labour geleide gemeenteraad van Birmingham verklaarde de stad dinsdag failliet. Een gat op de jaarbegroting van omgerekend 100 miljoen euro kan niet meer gedicht worden. Het zou mede zijn ontstaan doordat de invoerkosten van een nieuw IT-systeem niet de beoogde 19 miljoen pond (circa 22 miljoen euro) kostte, maar het vijfvoudige.

Gelijke beloning

Daar komt bovenop dat het stadsbestuur tegen reusachtige financiële claims aankijkt. In het verleden betaalde de gemeente vrouwelijke werknemers minder dan mannen voor vergelijkbaar werk. In 2012 stelde het Britse Hooggerechtshof 174 vrouwen in het gelijk die daarom naar de rechter waren gestapt – onder meer koks en schoonmakers. Birmingham moest de ongelijke betaling alsnog rechttrekken. De stad betaalde al 1,3 miljard euro uit, maar 700 tot 900 miljoen staat nog open.

Het faillissement komt dus niet helemaal uit de lucht vallen. In juli gaf de gemeenteraad al aan niet-essentiële uitgaven voorlopig te moeten stoppen om de financiële claims te kunnen betalen. En de Conservatieve Britse premier Rishi Sunak gaf in diezelfde maand aan dat zijn nationale regering niet van plan was de stad financieel te hulp te schieten.

Sunak stelde dat de problemen in Birmingham simpelweg te wijten zijn aan lokaal ‘financieel wanbeheer’. En inderdaad werd volgens de krant The Times tijdens spoedoverleg over het faillissement duidelijk dat accountants recent nog hadden gewaarschuwd dat de kosten voor de gelijke beloningsclaims de afgelopen twee jaar ‘wezenlijk te laag’ waren ingeschat.

‘Bijzondere omstandigheden’

Het stadsbestuur zelf wijst echter met de beschuldigende vinger naar de nationale regering van premier Sunak. Jaren van bezuinigingen zouden de oorzaak zijn voor de budgettaire chaos.

Volgens Alex Forsyth, politiek verslaggever van de BBC, schuilt daar ook wel iets van waarheid in. Birmingham heeft te maken met ‘bijzondere omstandigheden’, analyseerde Forsyth deze week, waarmee ze doelde op het peperdure IT-systeem en de gelijke beloningsclaims. Maar het bestuur van de stad is volgens haar ‘niet de enige lokale overheid die te maken heeft met krappe financiële tijden’.

De nationale overheid stelt dit en volgend jaar weliswaar meer geld beschikbaar voor gemeentes in het land. Maar Forsyth wijst op de torenhoge inflatie. “Gemeenteraden zeggen dat de kosten van hun lokale dienstverlening zo sterk zijn gestegen dat ze nog steeds geld tekortkomen.”

Het faillissement betekent niet dat het afval in Birmingham niet meer wordt opgehaald, of dat kwetsbare inwoners kunnen fluiten naar gemeentelijke uitkeringen, of dat wegen niet meer worden onderhouden en dat scholen en bibliotheken zouden moeten sluiten. Britse gemeentes zijn wettelijk verplicht zulke essentiële taken te blijven vervullen, ook als er een onoverbrugbaar gat op de begroting bestaat.

Thurrock als voorbeeld

Maar er zal zeker veel minder geld zijn om te investeren in de stad. En het stadsbestuur moet in overleg met externe adviseurs pijnlijke keuzes maken over waar zij extra geld vandaan kan halen. Voor een gemeente als Birmingham zijn er in feite drie opties: meer geld van de nationale overheid, verhoging van de bedrijfsbelasting of verhoging van de gemeentebelastingen voor inwoners.

Wat in het verschiet ligt voor de inwoners van Birmingham is enigszins af te lezen uit de situatie in de gemeente Thurrock ten noordoosten van Londen. Daar verklaarde de door Conservatieven geleide gemeenteraad zichzelf in december al failliet. John Kent, oppositieleider daar, waarschuwde inwoners van Birmingham via de BBC dat er wel degelijk ingrijpende gevolgen zullen zijn. In Thurrock zijn de straten nu bijvoorbeeld viezer, vertelde hij. Het voortbestaan van het enige lokale theater wordt er bedreigd. “En elke gesubsidieerde busroute in de gemeente is onlangs geschrapt.”

Bovendien gingen de gemeentebelastingen in Thurrock vorig jaar al in één klap met 10 procent omhoog. Zo’n verhoging zit er ook dit jaar weer aan te komen. Kent: “De mensen hier zijn heel, heel boos.”

