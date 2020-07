‘Geldtop’ van de EU lijkt Rutte’s kant op te gaan

Waar velen al maanden voor waarschuwden, stond maandagavond opeens zwart op wit. De assertieve zuinigheid van de ‘zuinige vier’ in de EU (Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden) gaat ten koste van de modernisering van de EU-begroting, terwijl Nederland die nou juist zo graag zei te willen.

Op de vierde dag van de Europese top – die zich maandagavond laat nog steeds voortsleepte – presenteerde de zwaar beproefde raadsvoorzitter Charles Michel een nieuw voorstel voor zowel meerjarenbegroting als corona-herstelfonds. Dat compromis vloeide voort uit drie dagen en één nacht van buitengewoon gespannen en soms ronduit vijandige onderhandelingen tussen de 27 regeringsleiders, waarbij vooral premier Rutte de wind van voren kreeg. De top kwam ‘heel erg dichtbij’ een mislukking, zei Rutte maandagochtend vroeg.

Slag voor Rutte

In dat nieuwe voorstel van Michel wordt Nederland en de drie andere zuinigerds flink tegemoetgekomen. Meest in het oog springend is de korting op de jaarlijkse afdracht. Die stijgt voor Nederland van ongeveer 1,5 miljard naar 1,9 miljard euro per jaar. Rutte haalt daarmee een grote slag binnen. De ‘rebate’ van Oostenrijk verdubbelt zelfs bijna, naar 565 miljoen per jaar. Ook het aandeel subsidies in het corona-herstelfonds gaat terug van 500 miljard euro in het oorspronkelijke voorstel naar 390 miljard. Nederland wilde niets weten van die ‘giften’. Samen met een leningendeel van 360 miljard blijft het hele herstelfonds wel op hetzelfde niveau van 750 miljard.

Maar omdat de zuinige vier ook de meerjarenbegroting als geheel zo klein mogelijk willen houden, vallen de ‘slachtoffers’ aan de moderniseringskant. Zo daalt het zogeheten Just Transition Fund, bedoeld om vervuilende sectoren te ondersteunen bij een overgang naar een duurzamere economie, van 30 miljard naar 10 miljard. Het programma Horizon Europe, ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, wordt gehalveerd van 10 naar 5 miljard.

Snijden in de traditionele uitgaven voor onder meer landbouwbeleid en zogeheten cohesiefondsen voor armere regio’s is voor de meeste landen onbespreekbaar. Om die reden valt het hakmes van gewenste bezuinigingen vaak in nieuw beleid dat zich nog niet heeft kunnen bewijzen.

‘Extreem moeilijke onderhandelingen’

Na opnieuw een lange dag van vooroverleg in kleine groepjes en veel getelefoneer kwamen de 27 regeringsleiders iets voor 21.30 uur eindelijk gezamenlijk bijeen. Behalve over de centen stonden er nog wat principiëlere discussies op het programma, onder meer over de rechtsstaat en klimaatbeleid. Of, hoe en wanneer de top zou aflopen, was ook maandagavond nog steeds volstrekt onduidelijk. Een mislukking was nog steeds mogelijk. Michel sprak van ‘extreem moeilijke’ onderhandelingen.

Behalve de hoop op inhoudelijke vooruitgang was er ook een wens tot een iets vriendelijker sfeer. Want de vonken vlogen er soms vanaf, de drie dagen ervoor. Onder anderen de premiers Conte en Orbán van Italië en Hongarije hadden harde woorden voor Rutte, die koppige ‘Dutch guy’, aldus Orbán. Alleen al vanwege die sfeer leek een unaniem akkoord ondenkbaar.

“Het kan me niet zo veel schelen”, zei de premier daar maandagochtend over. “Ik ben hier aan het werk voor de belangen van de Nederlandse burgers. Die zijn natuurlijk ook verbonden met een sterk Europees belang. Dan neem ik de commentaren maar even op de koop toe, ik kan me niet laten afleiden door dat soort achtergrondruis. We zijn allemaal professionals. We zitten hier niet om de rest van ons leven op elkaars verjaardag te komen. We zitten hier omdat iedereen zaken doet voor z’n eigen land.”

Langste top tot nu toe: Nice 2000 De ‘geldtop’ in Brussel zou de langste EU-top uit de geschiedenis kunnen worden. Het record tot nu toe staat op naam van de top van december 2000 in Nice. Onderwerp van gesprek was toen een aangepast EU-verdrag waarmee de Unie in staat zou zijn nieuwe lidstaten in Centraal- en Oost-Europa te verwelkomen. Uiteindelijk duurde die bijeenkomst vier dagen en vier nachten. De organisatoren hadden daar niet op gerekend, zodat er aan het einde zowaar een tekort aan voedsel ontstond voor deelnemers en volgers. Onverwacht lang was ook de februari-top van 2016, bedoeld om de Britten met nieuwe afspraken binnenboord te houden. Die begon op een donderdagmiddag en was pas vrijdagavond laat klaar. Vorig jaar zomer kende ook een uitputtingsslag. De top waarop uiteindelijk de nieuwe EU-leiders werden gekozen (onder wie Ursula von der Leyen en Charles Michel) duurde in totaal drie dagen, al waren er wel tal van (lange) onderbrekingen.

