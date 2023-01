Geldtaart kan Malawische bakkers duur komen te staan

In Malawi zijn twee vrouwen opgepakt omdat ze een taart hebben versierd met bankbiljetten. Op een flinke suikertaart hadden de bakkers tientallen opgerolde briefjes van 500 kwacha geplaatst, in totaal omgerekend zo’n 30 euro.

De twee twintigers hadden ter promotie van hun bakbedrijfje een plaatje van de geldtaart op hun Facebookpagina gepost. Een bankmedewerker kreeg dat onder ogen en waarschuwde de politie. De vrouwen zullen zich nu voor een rechter moeten verantwoorden. Hun baksel kan hun duur komen te staan, want ‘oneigenlijk gebruik van briefgeld’ is strafbaar in Malawi.

Akutitu Police in Blantyre are keeping in custody two cake bakers atapanga decorate cake ndima k500 bank notes okwana sate fafu sazande (mwk35,000). My question is, cholinga nkukhala chani ma cake bakers wo?🤔🤔 pic.twitter.com/rpj9LDq7FG — Kessie Tha Certified (@Kessie_Dr) 11 januari 2023

Dat is het overigens in wel meer landen: zo is het in het Verenigd Koninkrijk strafbaar briefgeld ‘te ontsieren’, en ook in de de VS staan hoge boetes op het beschadigen of vernietigen van geld. Met euro’s mag je wat meer, maar ook Brussel raadt EU-lidstaten aan om ‘artistiek gebruik van geld niet aan te moedigen’.

