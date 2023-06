Geheime documenten teruggeven? Donald Trump pronkte er liever mee

Het laatste wat Donald Trump wilde, was de belangrijke documenten teruggeven die hij in de nadagen van zijn presidentschap naar zijn landhuis in Florida had laten sturen.

Overal in Mar-a-Lago, tot in de badkamer toe, slingerden ze rond. Soms zelfs letterlijk als er een paar dozen waren omgevallen. Toen zijn advocaten hem kwamen vertellen dat de Amerikaanse regering ze terug wilde hebben, was zijn eerste reactie: “Als we nou zeggen dat we hier niks hebben?”

Vanaf dat moment was hij een dubbele crimineel, naar de overtuiging van de speciale aanklager in de documenten-affaire, Jack Smith. En zeker nadat hij eerst een lading papieren had teruggestuurd met de mededeling dat dat alles was, en later zelfs na een huiszoeking nog over staatsgeheimen bleek te beschikken.

Onbevoegd in bezit hebben van overheidsdocumenten, sommige bedoeld voor een extreem select groepje beslissers op buitenland- en defensiegebied, daarmee begon het, zo staat te lezen in de officiële lijst met aanklachten die vrijdag bekend werd gemaakt.

Nucleaire arsenaal

Sommige ervan gingen over het Amerikaanse nucleaire arsenaal, over waar de VS kwetsbaar zouden zijn voor een aanval, en over hoe militair represailles te nemen tegen andere landen. Tegenwerken van pogingen van het Nationaal Archief, en later de FBI, om ze terug te halen, en met anderen samenzweren om dat te doen, dat levert weer aparte strafbare feiten op.

Die elementen waren al ongeveer bekend, maar de omvang van de pogingen om de documenten uit handen van de staat te houden, en het belang van de documenten, waren verrassend.

En dat gold ook voor een nog niet bekende categorie tenlasteleggingen: het delen van geheime informatie met andere onbevoegden. Tenminste twee keer, zo vertelden getuigen of is op een geluidsopname te horen, schepte Trump op over de belangrijke stukken die hij in zijn bezit had. En daarbij bleek duidelijk dat hij voldoet aan een belangrijk criterium voor de strafbaarheid van wat hij deed: besef dat het niet mocht. “Kom er toch maar niet te dichtbij”, zei hij bij nader inzien tegen iemand die hij een kaart liet zien. Maar persoon had toen al zicht gehad over wat volgens de aanklacht een kaart was van een land waar een ‘militaire operatie’ aan de gang was.

37 strafbare feiten

Bij elkaar levert de omgang met ruim honderd specifieke documenten Trump een aanklacht met 37 verschillende strafbare feiten op, waarop maximale straffen staan van vijf jaar (valse verklaringen afleggen), tien jaar (onbevoegd defensie-informatie bezitten) of twintig jaar (bewijsmateriaal in een federale strafzaak verbergen).

Daar zal Trump zich vanaf dinsdag tegen verdedigen met een voorlopig uitgekleed team advocaten. Van de drie die hem tot nu toe in de documenten-kwestie bijstonden vertrok er een, Tim Parlatore, al in april na interne conflicten. De andere twee, James Trusty en John Rowly, namen kort na het bekend worden van de aanklachten ontslag. Officieel was dat omdat de zaak onverwacht is aangebracht bij een federale rechtbank in Miami in Florida, en niet in Washington DC.

Die keuze door aanklager Jack Smith is logisch omdat de meeste strafbare feiten waarvan Trump wordt beschuldigd zich in Florida afspeelden. Voor Trump is het gunstig omdat de jury die over zijn schuld moet oordelen bestaat uit lokale kiezers - en in Florida is de kans dat daar ook redelijk wat Republikeinen bij zitten een stuk groter dan in de hoofdstad.

Geluk lacht Trump toe

Het gelukt lacht Trump daarnaast in Florida extra toe doordat voorlopig toevallig een rechter de zaak behandelt die al eerder met Trumps verzamelwoede te maken had. Eileen Cannon werd in 2020 door Trump zelf benoemd. Ze ging een heel eind mee met verzoeken van de ex-president rond een verzameling documenten die de FBI na een huiszoeking had meegenomen.

Haar benoeming van een speciale scheidsrechter die moest bepalen welke van die documenten aan Trump moesten worden teruggegeven, kreeg van collega-juristen veel kritiek en werd later door een hof van beroep vernietigd. Of Cannon ook op de lange duur de zaak zal leiden, is overigens nog niet zeker.

En lang zal die duur vermoedelijk wel zijn. Tijdens een verklaring tegenover journalisten beloofde aanklager Smith dat het proces met gepaste spoed zal worden gevoerd. Maar er zijn veel factoren die het kunnen vertragen, waaronder Trumps campagne dit en komend jaar voor de Republikeinse nominatie voor het presidentschap, en vervolgens, als hij die nominatie in de wacht sleept, voor de presidentsverkiezingen van november 2024.

Nog een strafzaak

Daarnaast is Trump al verwikkeld in een strafzaak in New York over het zwijggeld dat hij vlak voor de presidentsverkiezingen van 2016 betaalde aan een pornoster met wie hij seks had gehad. En hij wordt mogelijk nog aangeklaagd door speciaal aanklager Jack Smith of door een aanklager in de staat Georgia voor zijn rol bij het ondermijnen van de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 en de bestorming van het Capitool in Washington nadat hij die verkiezingen verloor.

Het samenvallen van al die zaken kan er voor zorgen dat ze allemaal traag verlopen. In ieder geval bij het federale ministerie van justitie is het staand beleid dat een president zolang hij in functie is niet voor een strafbaar feit aangeklaagd kan worden. Voor het geval Amerika een president kiest tegen wie al aanklachten lopen, zal een nieuwe regel moeten worden bedacht.

