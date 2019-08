Geheim brexit-document schetst rampzalige gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk

De Britse krant The Sunday Times heeft geheime regeringsdocumenten ingezien, waarin wordt gewaarschuwd voor grote tekorten wanneer Groot-Brittannië zonder deal de Europese Unie verlaat. Groot-Brittannië zou brandstof tekortkomen, evenals voedsel en medicijnen. Daarnaast gaat het rapport ervan uit dat er een ‘harde grens’ komt met Ierland, dat de kosten van het sociale zekerheidsstelsel omhoog schieten en dat het havenverkeer vast komt te zitten.

Het document, met de codenaam ‘Operation Yellowhammer’ (Operatie Geelgors), zou deze maand zijn opgesteld. In het rapport staat dat de regering ook rekening houdt met sociale onrust als gevolg van de verstoring van het dagelijks leven. In juli verzekerde premier Boris Johnson, die een voorstander is van een harde brexit, nog dat de Britten de gevolgen van de brexit ‘niet hoeven te vrezen’. Hij zei toen dat de leveringsketen beschermd was als Groot-Brittannië, zoals gepland, op 31 oktober uit de EU stapt, en voegde daaraan toe: “Ik voorspel met grote zekerheid dat we een succesvolle brexit krijgen: de vliegtuigen zullen opstijgen, er zal schoon drinkwater zijn en er zal melk zijn voor de marsrepen.”

Volgens The Sunday Times vreest zijn regering wel degelijk negatieve gevolgen van de brexit. Maar minister Michael Gove, die verantwoordelijk is voor de voorbereidingen van een harde brexit, zegt dat de documenten verkeerd worden geïnterpreteerd.

‘Overdreven’

Gove zegt dat de zorgen over de gevolgen van de brexit ‘overdreven zijn’ en gaf de spin aan het nieuws, dat het rapport ‘achterhaald’ zou zijn.

Operatie Yellowhammer had alleen betrekking op ‘het worstcasescenario’, aldus Gove. Wel erkende hij dat ‘het zeker is dat er hobbels op de weg zijn, en er sommige elementen van ontwrichting zullen zijn in het geval van een no-deal’. Maar, zo stelde hij, het rapport was vooral bedoeld om te voorkomen dat het ergste scenario ook zo in de praktijk zou uitpakken.

Volgens de BBC zou een anonieme regeringsbron hebben gezegd dat het rapport is gelekt door een voormalige minister. De anonieme bron, die geen bewijs leverde voor de theorie, zegt dat de oud-minister met het lekken de Britse onderhandelingen met de EU probeert te beïnvloeden.

Johnson bezoekt Frankrijk en Duitsland De Britse premier Boris Johnson gaat woensdag bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel op bezoek, zo bevestigde een woordvoerder van de Britse regering gisteren. Op donderdag staat een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron gepland. Johnson wil dat Groot-Brittannië op 31 oktober is vertrokken uit de Europese Unie, een besluit dat Merkel en Macron betreuren. Er is niet bekendgemaakt waar de regeringsleiders het precies over zullen hebben, maar het brexitbesluit zal hoog op het lijstje staan. Boris Johnson werd in juli gekozen als opvolger van Theresa May. Hij heeft steeds gezegd dat de Britten desnoods zonder akkoord over de scheidingsvoorwaarden uit de EU vertrekken. In het Britse Lagerhuis bestaat veel verzet tegen zo’n brexit zonder deal. Tegenstanders, ook binnen de Conservatieve Partij van Johnson, vrezen voor grote economische schade als het zover komt.

Brits parlement kan no-deal-brexit amper nog stoppen

Een invloedrijke Britse politieke denktank ziet nauwelijks een andere route: het Verenigd Koninkrijk valt op 1 november pardoes uit de Europese Unie, zonder akkoord.