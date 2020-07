Gegiechel slaat om in zacht gekreun: Kanye West lijkt écht een gooi te doen naar het presidentschap

Er werd in Amerika tot nu toe giechelig gedaan over de aankondiging van rapper, producer en mode-ontwerper Kanye West dat hij zich kandidaat stelt als president. Hij wilde zeker zijn nieuwe album promoten, was de gedachte. Bovendien had hij niet eens het benodigde papierwerk ingeleverd – in veel staten is de deadline voor kandidaten om zich te registreren al verstreken.

Maar het begint toch verdacht veel op een campagne te lijken. Kanye zal in november in ieder geval in Oklahoma op het stembiljet staan, en hij maakt inmiddels werk van het verzamelen van handtekeningen om ook elders verkiesbaar te zijn. Zondagavond hield hij, gekleed in een kogelvrij vest, een eerste campagnebijeenkomst. Die had wel wat weg van een van die voordrachten waarvoor hij soms zijn concerten onderbreekt, waarbij hij associatief over allerlei onderwerpen begint te prediken.

Een standaard politiek praatje was het in ieder geval niet. Hij toonde zich af en toe kribbig als het publiek niet stil was (‘Ik laat het je weten als ik mijn gedachte afgemaakt heb’) en bij een vraag over abortus barstte hij in tranen uit en kreet hij: ‘Ik had bijna mijn dochter vermoord!’ Zulke uitbarstingen versterken de speculaties dat de gooi naar het presidentschap van West mede ingegeven is door een manische periode. Hij is gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis, maar laat zich erop voorstaan geen medicijnen te nemen.

‘Beleid zou ik het niet noemen’

Wat hij nou precies voor abortusbeleid voorstaat, dat bleef overigens onduidelijk. Aan zakenblad Forbes vertelde hij onlangs dat je dat van hem als president überhaupt niet moet verwachten: “Ik weet niet of ik het woord ‘beleid’ zou gebruiken voor hoe ik de zaken zou benaderen. Ik had geen beleid toen ik naar Nike ging en daar de Yeezy ontwierp (een sneaker, red.) en naar Louis ging en op hetzelfde moment een Louis Vuitton ontwierp.”

West is politiek lastig te plaatsen. De afgelopen jaren haalde hij zich veel kritiek op de hals door Donald Trump te steunen, al leek die steun meer ingegeven door bewondering voor de politieke stunt die collega-showman Trump had uitgehaald dan door gedeelde overtuigingen.

Kanye West op bezoek bij Donald Trump in 2018. Beeld EPA

Dat zwarte Amerikanen automatisch op Democraten moeten stemmen, vindt West racistische onzin. “Democraten hebben geen hol voor zwarten gedaan”, riep hij zondag. Daarmee oogstte hij nog bijval, die in gesnuif omsloeg toen hij eraan toevoegde dat Harriet Tubman, die in Amerika vereerd wordt als bevrijdster van slaven, “er alleen maar voor zorgde dat zwarten voor andere witte mensen gingen werken”.

Nog los van het feit dat hij te laat is om in alle staten mee te doen: president zal Kanye West waarschijnlijk niet worden met zulke ongefilterde uitspattingen. Maar die zijn wel gefundenes Fressen voor de media, en daarbij heeft hij als artiest (en als echtgenoot van Instagram-keizerin Kim Kardashian) een gigantisch bereik, dat hem in staat moet stellen om het verhaal van deze verkiezingen te beïnvloeden.

Een stoorzender voor Biden

Amerikaanse presidentsverkiezingen kennen een traditie van derden die de strijd tussen Democraten en Republikeinen beïnvloeden. Zo snoepte Ralph Nader in 2000 genoeg stemmen van Al Gore af om George W. Bush president te maken. Zo zou Kanye West ook wat stemmen bij Biden weg kunnen halen.

Bij de Amerikaanse politieke kaste slaat het gegiechel inmiddels om in zacht gekreun: alwéér een megalomane celebrity die alle scenario’s voor de verkiezingen in de war dreigt te schoppen. “Ik wil Kanye West niet serieus nemen”, aldus verkiezingsanalist Terrance Woodbury in de Washington Post, “maar ik weet dat we dat wel moeten doen.”

