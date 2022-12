Geen vrede voor John Lennon in Penny Lane

Het is oneerlijk verdeeld in Liverpool, de stad van The Beatles. John Lennon is er een stuk meer aanwezig in het straatbeeld dan Paul McCartney. Natuurlijk komt dat voornamelijk omdat Lennon tragisch aan zijn einde kwam; hij werd in 1980 doodgeschoten. Maar toch.

Zo heeft Lennon een eigen standbeeld voor de Cavern Club, de plek waar The Beatles in hun beginjaren veel optraden. Daar, pal in het hart van Liverpools uitgaanscentrum, gaat praktisch iedere toerist met hem op de foto. Wie een plaatje met een bronzen McCartney wil, moet naar de vaak gure oever van de Mersey-rivier, net buiten het centrum. En zelfs daar staat Sir Paul niet alleen, maar in het gezelschap van de drie andere Beatles: George Harrison, Ringo Star én Lennon.

Lennon leent zich, met zijn karakteristieke kop, bovendien beter voor muurschilderingen. Opvallend genoeg heeft van de huizen waar de vier Beatles opgroeiden, alleen dat van hem een blauw erfgoedplakkaat aan de muur. Zelfs het vliegveld is naar hem vernoemd: Liverpool John Lennon Airport. Ook daar staat, nabij de terminal, een sculptuur van Lennon.

Boze McCartney-fans

Wellicht dat het sommige McCartney-fans daarom vorige week echt wat te veel werd toen er nóg een beeld van Lennon bijkwam. In de straat Penny Lane nota bene, de plek in Liverpool die mensen bij uitstek met McCartney associëren. Hij was het immers die over zijn jeugdherinneringen aan die straat de wereldberoemde gelijknamige Beatles-hit schreef. Dankzij dat liedje komen er dagelijks busladingen bezoekers foto’s nemen van de straatnaambordjes langs de weg.

Kunstenaar Laura Lian vermoedt in ieder geval dat het boze McCartney-fans waren die het door haar ontworpen John Lennon Vredesstandbeeld onlangs beschadigden. Na een tournee door Londen en Amsterdam was het beeld, dat zij maakte als ode aan Lennons vredesactivisme, in augustus in Penny Lane neergezet. Lian zei vorige week tegen The Times: “Ik vond al dat het moest worden verplaatst. Mensen zeiden dat dit Pauls gebied is. Het ging een tijdje goed, maar toen verdween een van de brillenglazen. Daarna het andere. Nu wordt het ingepakt om meer schade te voorkomen.”

Het bronzen standbeeld wordt op korte termijn gerepareerd. Lian hoopt dat het daarna een andere plek in Liverpool krijgt. Want als er één standbeeld juist géén agressie en vernielzucht zou moeten oproepen, dan is het toch het John Lennon Vredesstandbeeld.

