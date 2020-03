Geen verrassing: de brexit-onderhandelingen beginnen beroerd

Het gaat er niet om hoe groot-ie is, het gaat erom wat je ermee doet, hoor je weleens zeggen over een bepaald mannelijk lichaamsdeel. Hetzelfde kun je stellen over de op 1 ­februari veroverde Britse onafhan­kelijkheid, als we Michel Barnier ­mogen geloven. De brexit-hoofdonderhandelaar van de EU bracht gisteren verslag uit van de eerste drie dagen van handelsonderhandelingen met de Britten, en wat iedereen al ­verwachtte, bleek waar: het was een sof.

“Het Verenigd Koninkrijk heeft veel tijd besteed aan het benadrukken van zijn onafhankelijkheid”, zo verzuchtte Barnier op een persconferentie. Daarbij ontbrak zijn Britse evenknie David Frost – ook al veelzeggend. “Niemand betwist die onafhankelijkheid. We vragen het VK ook om onze onafhankelijkheid te respecteren. Het gaat erom wat we ieder met die onafhankelijkheid doen.”

De Fransman sprak van ‘zeer ernstige afwijkingen’ in de standpunten. “Onze verschillen komen niet als een verrassing, zeker niet in zo’n eerste ronde. Maar sommige zijn heel, heel moeilijk.”

Raad van Europa

Hij somde het grotendeels bekende rijtje op: visserij, gelijke standaarden op het gebied van onder meer arbeidsrechten en milieu, zeggenschap van het Europees Hof van Justitie. Bovendien wil Londen zich ook onttrekken aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is overigens geen verdrag van de EU maar van de Raad van Europa, waarvan het VK een van de 47 leden is en blijft. Maar Londen wil de brexit aangrijpen om politiek, economisch én juridisch totaal onafhankelijk te worden van het continent.

Wat die gelijke standaarden betreft zeggen de Britten dat ze wel degelijk blijven streven naar de allerhoogste (productie)normen, maar dat ze die niet in het handelsverdrag met de EU willen vastleggen. Barnier begrijpt dat niet. “Als je die ambitie hebt, waarom wil je dat dan niet formeel toezeggen?”

Barnier maakt zich bovendien zorgen over de voorbereidingen die Londen moet treffen voor de beëindiging van de overgangsperiode, eind dit jaar. Het VK valt dan écht uit de interne EU-markt en de douane-unie, wat aan weerszijden van het Kanaal allerlei nieuwe formaliteiten met zich meebrengt. “Die gevolgen worden onderschat. Ze moeten zich daarop voorbereiden, met nog minder dan tien maanden te gaan.”

Onder dit sombere gesternte bereiden de onderhandelingsteams zich voor op de tweede ronde in Londen, in de week van 18 maart. Een ‘joint committee’ (gezamenlijk comité) met vertegenwoordigers van beide partijen komt op 30 maart voor het eerst bijeen om te kijken of eerdere afspraken worden uitgevoerd, ook over Noord-Ierland.

