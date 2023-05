Geen vernederende procedure meer: nieuwe Duitse wet maakt het makkelijker om gender te wijzigen

In de toekomst moet iedereen in Duitsland zijn geregistreerde voornaam en gender zelf kunnen uitkiezen. Dit is de strekking van een wetsvoorstel dat de regering deze week heeft gepresenteerd. Duitsers vanaf veertien jaar zullen hun identiteitskaart kunnen wijzigen via een eenvoudige procedure bij het gemeentehuis. De regering verwacht zo'n vierduizend wijzigingen per jaar. “Trans, intersekse en non-binaire personen hoeven niet langer vernederende procedures te doorlopen”, aldus minister van justitie Marco Buschmann.

Duitsers kunnen al sinds 2018 hun gender laten registeren als ‘divers’, of weglaten, in plaats van zich als ‘man’ of ‘vrouw’ te identificeren. Maar mensen die dit willen, moeten naar de rechtbank met twee psychiatrische rapporten. De rechtbank beoordeelt dan of de wijziging geen bevlieging is. Meestal wordt de wijziging goedgekeurd als de aanvrager kan aantonen dat hij al langere tijd volgens zijn genderidentiteit leeft.

Maar het proces met de psychiatrische rapporten wordt vaak als beschamend ervaren. Volgens de liberale politicus Stephan Thomae moeten mensen ‘een zeer vernederende en intieme administratieve procedure doorlopen’, die ‘volstrekt onnodig’ is.

Angst vanwege toegang tot vrouwen-wc's

Het wetsvoorstel moet de transgenderwet van 1980 vervangen, die eerder ongrondwettelijk is verklaard. Volgens die wet moesten trans personen nog een operatie ondergaan om hun identiteitsbewijs te kunnen veranderen. “De staat wordt nu geacht de identiteitsbeslissing van de betrokkene te aanvaarden”, zegt minister Buschmann.

In de Duitse politiek is er al lang discussie over de transgenderwet. De Groenen en de liberale FDP dienden eerder, toen ze nog in de oppositie zaten, vergelijkbare wetsvoorstellen in. Toen zij eind 2021 een coalitie sloten met de sociaaldemocratische SPD belandde hun voorstel dan ook in het regeerakkoord. Toch kwam het plan vast te zitten, omdat de FDP begon te twijfelen over het misbruik dat mannen zouden kunnen maken om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot vrouwensauna’s, -fitnescentra en blijf-van-mijn-lijfhuizen.

Dat argument wordt al langer aangevoerd in de rechtse oppositiepartijen CDU en AfD. Zo waarschuwt de vrouwenvereniging van de CDU dat het vrouwen in gevaar kan brengen. “De zelfbeschikkingswet schiet zijn doel ver voorbij”, zegt voorzitter Annette Widmann-Mauz.

Lisa Paus, de minister van gezinszaken van de Groenen, die de wet deze week presenteerde, bekritiseerde die weerstand. “Er worden angsten aangewakkerd die niets met de werkelijkheid te maken hebben,” zei ze tegen Die Zeit.

Je kan er niet de dienstplicht mee ontlopen

Dat het wetsvoorstel er nu uiteindelijk toch is gekomen, is te danken aan toegevoegde bepalingen tegen misbruik. Werknemers van vrouwensauna’s, opvangplekken en dergelijke mogen mensen op basis van uiterlijke kenmerken weigeren. Zij zullen volgens minister Buschmann dan ‘geen risico lopen op een rechtszaak’. En mocht Duitsland in oorlog raken, dan kunnen mannen hun gender in hun identiteitsbewijs niet wijzigen om aan de dienstplicht te ontkomen.

