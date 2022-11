Geen stroom? Dan maar een boom in de eigen tuin omhakken om het warm te krijgen

Kon haar tienjarige zoon nog wel naar het kinderkamp? Op die vreselijke maandag, anderhalve week geleden, was er vanaf acht uur ’s ochtends plots geen elektriciteit meer. Geen zorgen, we hebben een generator, hadden de organisatoren geappt. Zo begon de ochtend toch nog als gepland. Maar een uur later viel de internetverbinding weg: en toen ze de cliënten van haar online psychologiepraktijk aan het afbellen was, werkte ook de telefoon niet meer. De paniek sloeg toe bij Katerina Tsjerepova. “Dit is niks voor mij. Ik moet in contact zijn.”

De winkels en het postkantoor hadden de deuren gesloten. Niks functioneerde. “Hoe moet ik nu voor mezelf zorgen? Ik wist het even niet.” Ze dwaalde door de straten van haar woonplaats Tsjerkasy om een plek met telefoonverbinding te zoeken — en probeerde stap voor stap een plan te maken. Ze kon altijd nog te voet naar haar vrienden, bedacht ze. Toen ze op een winderige straathoek een vleugje mobiel internet vond, las ze dat een Russische drone de nabijgelegen waterkrachtcentrale had geraakt. Ze vergewiste zich van het welzijn van haar zoon, contacteerde haar cliënten, en wilde toen – hoe koud het ook was – niet meer naar huis. “Ik had het gevoel dat ik op deze plek moest blijven.”

De onvoorspelbaarheid maakt onzeker, zegt Katerina Tsjerepova, die afspreekt in een eetgelegenheid waar het licht gewoon brandt: pas om zes uur ’s avonds wordt de stroom weer een aantal uren uitgeschakeld, weet ze. Sinds begin november is er tenminste een schema. Met de elektriciteit op rantsoen krijgt het energiebedrijf de gelegenheid de schade te repareren, en wordt energie bespaard. “Als er een ritme is, kun je je leven eromheen bouwen.” Dat schema wordt vaak niet gevolgd. Zo was er afgelopen zaterdag, in weerwil van de planning, toch stroom. “Wat is er aan de hand, wat gaat er nu gebeuren”, vroeg ze zich nerveus af.

Oekraine Tsjerkasy Beeld Michel van Elk

In het dorp Vasjoetintsi, zo’n veertig kilometer verderop, is het om vijf uur stikdonker: ook de straatverlichting blijft in Oekraïne uit. Toch ontvangen keuterboer Vadym Farion, zijn vriendin Jelena Asejeva en haar dochter Lina (11) hun gasten in een zee van licht. In de keuken, waar een rijke dis wordt opgediend, is het heerlijk warm. “Voor dorpen is overleven vooral een economisch vraagstuk”, legt de heer des huizes uit. De prijs van brandhout, waarmee de dorpelingen de lemen kachel stoken, rijst de pan uit. De anderhalve karrenvracht houtblokken, die het gezin nodig heeft om de winter door te komen, kost 700 euro. Dat is een flink bedrag in de provincie, waar een pensioentje 150 euro bedraagt. Farion hakt derhalve een boom uit eigen tuin.

Vadym Farion met olielamp en hoofdlamp tijdens elektra-uitval. Beeld Michiel Driebergen

Op die maandag, de dag van de rakettenregen, raakte ook Jelena Asejeva in paniek. Niet alleen was er geen stroom, maar ook kwam er geen water meer uit de kraan. “Hoe geef ik mijn twee varkens te drinken? Hoe bewaar ik het vlees van de dieren die ik net hebben geslacht?” Inmiddels is de watervoorziening weer constant, en het stroomschema werkt redelijk precies: om drie minuten voor zes is het plots pikdonker in de keuken. Vadym Farion drukt op een knopje, waarop een rijtje led-lampjes aan het plafond ontbrandt. Die werken op batterijen. “Dit is goedkoper dan kaarsen. Die zijn na een uurtje op.”

De economie in Oekraïne verandert snel in een contant-economie. Om in de winkel te kunnen pinnen, heb je niet alleen elektra nodig, legt Farion uit, maar ook mobiel internet én elektriciteit in het bankgebouw verderop. Omdat die combinatie zeldzaam is, willen winkels liever bankbiljetten. Omdat er in het dorp geen pinautomaat is, ging Jelena Asejeva afgelopen week met tien bankpassen – en papiertjes met pincodes – van collega’s naar de bank in een plaats verderop. “We kennen en vertrouwen elkaar”, zegt ze. Bij de dorpeling ontbreekt het begrip voor het energierantsoen. “In het dorp is geen fabriek en zelfs geen café. We gebruiken veel minder stroom dan in de stad.”

Voor het onderwijs van dochter Lina (11) is het gebrek aan stroom fnuikend. Om veiligheidsredenen is de school online, en zonder elektriciteit gaat lesgeven niet. “Da’s helemaal niet erg”, roept het meisje. “Ze springt hier telkens blij rond”, verklaart Vadym Farion. “Natuurlijk vinden kinderen het leuk te niksen, maar ik ben er niet blij mee”, zegt moeder Jelena Asejeva. Hulp bij huiswerk kan ze vaak niet geven, want op het moment dat ze van haar werk komt is de stroom al bijna uitgeschakeld.

Ondanks de Russische beschietingen en de complicaties voor het dagelijkse leven worden de Oekraïners er niet toegeeflijker op. “Ze proberen ons bang te maken”, zegt Jelena Asejeva. Dat werkt niet. “We hebben in 2014 al onderhandelingen gevoerd, en dat leverde deze afschuwelijke situatie op.” Daar sluit Katerina Tsjerepova in Tsjerkasy zich hartgrondig bij aan. “Het belangrijkste is vrijheid. Ik zal mijn vrijheid nooit verkopen voor veiligheid”, zegt ze.

Veertig procent infrastructuur verwoest Tsjerkasy is een van de provincies die het zwaarst getroffen zijn door de Russische aanvallen op energiecentrales en verdeelstations. Door de aanslagen met raketten en drones is 40 procent van de elektra-infrastructuur beschadigd. Om het systeem te ontlasten en storingen te voorkomen – en energie te besparen – wordt in het hele land de stroom enkele dagdelen uitgeschakeld. Omdat ook waterpompen veelal op elektriciteit werken, ondervinden delen van het land ook problemen met de watervoorziening. De burgemeester van Kiev zei begin deze week rekening te houden met alle scenario’s, zoals een evacuatie van de bevolking.

