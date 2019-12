Geen sneeuw gevallen in Moskou? Dan maar nepsneeuw, dacht de gemeente

Een decembermaand zonder sneeuw in Moskou lijkt haast ondenkbaar, maar onlangs steeg het kwik in de Russische hoofdstad tot rond de 6 graden. Moskovieten zien deze winter daarom nu alleen maar een pak kunstsneeuw.

Vrachtwagenladingen van deze ‘sneeuw’ werden afgelopen weekend op straat gestort. Beelden van het tafereel gingen rond op sociale media en zorgden voor uiteenlopende reacties. “Met het budget van Moskou kun je alles kopen”, schrijft een Twittergebruiker volgens de BBC. “Zelfs winter.”

Het warmste jaar ooit

Naast een poging van de Moskouse burgemeester Sergej Sobjanin om winterse sferen in de hoofdstad te creëren, wordt de sneeuw in eerste instantie gebruikt om op straat een snowboardbaan aan te leggen. Er zou eerst sprake zijn van speciaal aangekochte sneeuw, maar dat is volgens Alexei Nemeryuk, hoofd van het departement voor handel en diensten in Moskou, onzin. De sneeuw is afkomstig van afgeschaafd ijs bij een grote schaatsbaan in het centrum van Moskou, zegt Nemeryuk tegen het Russische persbureau Interfax. Omdat er voldoende afgebikt ijs over is, wordt dit ook elders op straat gebruikt.

In de geschiedenisboeken staan de strenge Russische winters bekend als belangrijke factor in de overwinningen van Rusland op buitenlandse troepen die minder goed berekend zijn op de vrieskou. Maar 2019 is voor het land het warmste jaar sinds het begin van de landelijke temperatuurmetingen in 1891. Volgens meteoroloog Anatoli Tsigankov was het in Moskou in december over het algemeen 10 graden warmer dan gemiddeld. Dat is volgens Tsigankov te wijten aan wervelstormen op de Atlantische Oceaan en klimaatveranderingen.

De Russische president Vladimir Poetin zei onlangs dat klimaatverandering een nieuwe uitdaging is voor het land. De temperatuurstijgingen vormen volgens hem vooral een bedreiging voor Russische poolsteden en woonplaatsen die op gebieden met permafrost zijn gebouwd. Tegelijkertijd stelde hij dat factoren achter wereldwijde klimaatverandering onbekend en lastig te voorspellen zijn.

