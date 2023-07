Geen regeringsmeerderheid voor rechtse partijen Spanje

Evenmin heeft het linkse blok, onder leiding van de sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez (PSOE), voldoende stemmen om een regering te vormen. Verschillende peilingen hadden voor het rechtse blok winst voorspeld.

De conservatieve PP van oppositieleider Alberto Núñez Feijóo wordt met 33 procent van de stemmen, goed voor 136 zetels van de 350 in het parlement, de grootste partij. Met 31,7 procent (122 zetels) eindigt de PSOE van Pedro Sánchez op de tweede plaats. De antifeministische en anti-immigrantenpartij Vox gaat erop achteruit en komt met 12,4 procent (33 zetels) van de stemmen als derde grootste politieke partij van Spanje uit de bus.

Premier Sánchez, die er met zijn partij twee zetels op vooruit gaat, heeft de overwinning opgeëist voor links. “Het terugkijkende blok, dat alle vooruitgang die we de afgelopen vier jaar hebben geboekt wilde tenietdoen, heeft gefaald”, zei een opgetogen Sanchez tegen supporters.

Omdat zijn PSOE meer mogelijke bondgenoten in het parlement heeft dan de PP en Vox, lijkt het aannemelijk dat premier Sánchez voor een derde ambtstermijn kan gaan. In dat geval zal hij mogelijk de steun moeten vragen van het Catalaanse Junts, de separatistische partij van de voortvluchtige onafhankelijkheidsleider Carles Puigdemont. Doet hij dat niet, dan zijn nieuwe verkiezingen niet uitgesloten.

In een toespraak voor zijn aanhang zei Núñez Feijóo dat hij met zijn PP het initiatief opeist om een regering te vormen. Volgens waarnemers krijgt Spanje waarschijnlijk te maken met wekenlange coalitieonderhandelingen

Vervroegde verkiezingen

Zondag brachten de Spanjaarden vervroegd hun stem uit, nadat de sociaal-democratische premier Pedro Sánchez had besloten de verkiezingen een half jaar naar voren te halen. De reden waren de lokale verkiezingen in mei, waarbij rechts zo duidelijk winst had behaald dat de linkse Sánchez niet meer het gevoel had het mandaat van het volk te hebben – beter dan maar zo snel mogelijk de pleister eraf te trekken. De aanloop naar de verkiezingen werd een klassieke strijd tussen links en rechts: links geleid door de sociaal-democratische PSOE, rechts onder leiding van de liberale Partido Popular (PP).

Het tweepartijenstelsel van Spanje werd voor het eerst serieus doorbroken in de nasleep van economische crisis van 2008, waarbij de Spanjaarden zwaar werden getroffen. Het smeden van coalities en het zoeken naar steunpartners, zoals dat in Nederland al veel langer gebeurt, is intussen ook in Spanje het nieuwe normaal. Het is nu daarom vooral de vraag: wie kan er een coalitie vormen?

Als rechts wel het benodigde aantal zetels had behaald, had daarmee voor het eerst een radicaal-rechtse partij een belangrijke stem in het centrum van de Spaanse macht gekregen sinds de dictatuur van Franco (1939-1975). Ook al is een dergelijke coalitie op het laatste moment toch nog voorkomen, dat deze uitkomst als serieuze mogelijkheid op tafel lag, maakt al dat Spanje een belangrijke verandering heeft doorgemaakt.

