Geen plastic bakjes of zakjes meer voor komkommers en tomaten: Frankrijk begint offensief tegen plastic

Parijs bindt de strijd aan met de bakjes, folie en zakjes waarin groenten en fruit worden verpakt. Sinds 1 januari mag een dertigtal soorten niet meer in plastic worden verkocht.

De maatregel is onderdeel van een ‘wet tegen verspilling en voor de circulaire economie’ die afgekort Agec heet. Op de lijst staan onder meer prei, komkommer, aardappels, wortels, courgettes, radijzen, bananen, appels en citroenen. Als een van deze producten in een hoeveelheid van minder dan 1,5 kilo wordt aangeboden, is plastic taboe.

Volgens de regering scheelt dit een miljard overbodige verpakkingen per jaar. Een blik op de groenteafdeling van de hypermarché in de buurt leert dat er vooralsnog weinig is veranderd. De witlof zit nog steeds in zakjes, net als de champignons en de sperzieboontjes.

Maar dat is omdat producenten en distributeurs nog zes maanden de tijd krijgen om hun verpakkingsmateriaal op te maken. Daarbij zijn er uitzonderingen voor groenten die in een kartonnen doosje sneller bederven of verpieteren. Telers van bijvoorbeeld champignons, radijzen, nieuwe aardappelen en witlof hebben tot 2024 om een alternatief te bedenken voor plastic.

Klanten hebben verheugd gereageerd op de ingreep, de sector is minder enthousiast. Branche-organisatie Interfel klaagt over buitenlandse concurrenten die zich niet aan de regels hoeven te houden. Een ander probleem is het tekort aan karton, dat is ontstaan door de onstuimige groei van de onlinehandel.

Hoe dan ook, Frankrijk loopt voorop in deze strijd. Een richtlijn van de Europese Unie vraagt de lidstaten om vanaf 2026 het gebruik van kunststof verpakkingen aanzienlijk te verminderen.

