Geen klassieke Kerstmis dit jaar in Londen en omstreken

Eén ding hoopten de Britten het allervurigst in de afgelopen maanden: dat Kerstmis door zou gaan. Ze konden dichte pubs verdragen en slikten zonder morren inconsequente overheidsadviezen, zolang het vooruitzicht was dat ze met de hele familie aan de kerstdis konden. Het plan was dat de coronamaatregelen precies rond 24 december niet meer nodig zouden zijn.

Helaas. ‘Kerst gaat niet door’ schreef de Sunday Times zondag. Het virus is gemuteerd en springt nu van de één op de ander, vooral in het dichtbevolkte zuidoosten van Engeland.

Zaterdagavond maakte premier Boris Johnson bekend hoe de komende week voor miljoenen Britten zal zijn: binnenshuis, zonder familieleden die elders vandaan moeten komen. Reizen werd voor mensen uit Londen, Wales, Kent en grote gebieden ten zuiden van Londen, per zondag verboden.

De stad uit

Prompt snelde zaterdagavond een enorme hoeveel Londenaars naar de treinstations, in een poging de stad nog te verlaten. Het duurde nog geen uur of de kaartjes waren uitverkocht. Toch probeerden mensen alsnog weg te komen, het risico dat het virus zich ook buiten het afgebakende gebied verspreidt voor lief nemend.

Burgemeester Sadiq Kahn van Londen sprak er schande van: “Als je nu toch naar je familie gaat, dan bestaat er een goede kans dat je het virus meeneemt naar je moeder, je vader, je oudere familieleden”, zo zei hij. Kahn drong er bij zijn burgers op aan om al zaterdagavond thuis te blijven.

Het had er alle schijn van dat Boris Johnson de maatregelen overhaast had moeten nemen toen gebleken was hoe ver de nieuwe virusmutatie al is opgerukt. Kahn vond het een ‘verwarrende manier van doen’, zei hij openlijk. Maar dat nam niet weg dat ook hij zijn best deed om de burgers te doordringen van de ernst van de situatie.

Die strekt zich zeer waarschijnlijk een stuk verder uit dan de Kerst. Zondagochtend suggereerde gezondheidsminister Matt Hancock op de BBC dat de nieuwe maatregelen nog maanden kunnen blijven gelden. Hancock sprak van ‘moeilijke maanden tussen nu en het moment dat alle kwetsbare groepen zijn ingeënt’. Hoewel het Verenigd Koninkrijk al begonnen is met inenten, zal het nog maanden duren voor iedere oudere beschermd is.

De schuldvraag

Op dit moment zal het bestrijden van de nu nog sneller om zich heen grijpende pandemie alle aandacht vragen, maar gisteren maakte de Britse oppositie al duidelijk dat er wat hen betreft ook over de schuldvraag gesproken zal moeten worden.

Labour-leider Keir Starmer maakte duidelijk dat Johnson veel eerder had kunnen ingrijpen, zodat de rest van het Verenigd Koninkrijk en ook het vasteland minder getroffen zouden zijn door het nieuwe, gemuteerde virus. Dat heeft in ieder geval al enige tijd om zich heen kunnen grijpen. Volgens Starmer was het plan om de regels rond Kerst los te laten ‘een risico te veel’ geweest.

Hoe het ook zij, nu moeten de Britten alles wat in hun vermogen ligt doen om te zorgen dat de 21 miljoen Londenaars en inwoners van Kent, Essex en omstreken ook daadwerkelijk thuis blijven. Dat is bepaald niet eenvoudig. Want behalve per trein, proberen ook velen het achterland te bereiken met een auto. Er worden extra agenten ingezet die de wegen moeten controleren. De grens met Schotland wordt extra bewaakt.

