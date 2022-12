‘Geen imperium in de Oekraïense ziel’: Kiev wil pro-Russische kerk per wet verbieden

Oekraïense autoriteiten gaan door met een grote operatie tegen de Russisch-gezinde tak van de orthodoxe kerk. De afgelopen dagen zijn weer invallen gedaan bij een aantal kloosters en kerkgebouwen in West-Oekraïne. De Nationale Garde en USB-beambten doorzochten gebouwen in de provincies Zjitomir, Rivne en Transkarpatië.

De acties begonnen vorige maand, toen agenten het wereldberoemde Holenklooster in Kiev betraden. Ook in drie andere provincies werden kerkgebouwen doorzocht, en mensen gefouilleerd, ondervraagd en aangehouden voor verhoor. Volgens Kiev is de operatie gericht tegen sabotage-activiteiten van de Russische geheime dienst. Die zou de kerken gebruiken als dekmantel voor spionage. Onder de aangehouden personen zouden zich ook Russen bevinden.

De veiligheidsraad, een orgaan waarvan de Oekraïense president Volodimir Zelenski voorzitter is, heeft de regering vrijdag gevraagd met een wet te komen die een verbod stelt op religieuze organisaties die hun centrum in Rusland hebben. Mikpunt van dat verbod is het deel van de Oekraïense orthodoxe kerk dat pas eind april, twee maanden na de grootschalige Russische inval, brak met de Russisch-orthodoxe moederkerk en het gezag van patriarch Kirill in Moskou. Kirill stelt de oorlog in Oekraïne voor als een strijd om het behoud van de christelijke beschaving. Hij roept Russen op tot vechten, en zo hun zonden weg te wassen.

Processietochten met relieken

Zijn kerk maakt zich allang hard voor de ‘eenheid’ van de Russisch-orthodoxe wereld, waarvan ook Wit-Rusland en Oekraïne onlosmakelijk onderdeel zijn. Het Moskouse patriarchaat was ook lang voor de grootschalige invasie in februari voertuig van de Russische agressiepolitiek tegen Oekraïne.

Dat bleek bijvoorbeeld treffend begin 2014. Op dat moment stookte Rusland volop in de Oekraïense Donbas, en maakte het aanstalten de Krim te bezetten. De Russisch-orthodoxe kerk hield toen processietochten in Moskou, op de Krim en in Kiev met de ‘Gaven van de Drie Wijzen’: een gouden kist uit het Griekse Athosklooster, met daarin de mirre, het goud en de wierook die Jezus bij zijn geboorte zou hebben gekregen.

Drijvende kracht achter de ‘religieuze’ bijeenkomsten om de ‘Russische eenheid’ te promoten, was Igor Girkin. Deze Rus, onlangs veroordeeld in het MH-17-proces, werd pal na de reliekentour ‘separatistenleider’ van de Oekraïense provincie Donetsk. Een tweede organisator was Sergej Aksjonov, die snel na de reliekentocht gepromoveerd werd tot politiek leider op de door Rusland bezette Krim.

Strijd om kerkbezit

De meeste Oekraïense orthodoxe kerken hebben zich allang afgewend van het Moskouse patriarchaat. Jarenlang heeft er strijd gewoed over de kerkgebouwen: het Moskou-patriarchaat en het Kiev-patriarchaat maakten na de breuk aanspraak op dezelfde gebouwen. Volgens sociologisch onderzoek staat nog maar 4 procent van de Oekraïners achter de Moskou-gezinde orthodoxen.

De vleugel die trouw bleef aan Moskou kapte de banden pas in mei, maar niet iedereen in deze kerkvleugel was het daarmee eens. Berichten bleven binnenkomen over pro-Moskouse preken en diensten. Volgens de autoriteiten werd in de doorzochte gebouwen veel ‘propagandamateriaal’ aangetroffen, zoals pamfletten die de Russische annexatie van Oekraïense gebieden goedpraatten, of teksten van pro-Russische gezangen.

Ook sommen contant geld werden in beslag genomen. Maar er zijn geen mededelingen gedaan of aangehouden personen verdacht worden van banden met de Russische geheime dienst FSB.

President Zelenski verdedigde donderdag in een videoboodschap de acties tegen de kerk met het argument dat Oekraïne zijn onafhankelijkheid ook op religieus gebied moet verdedigen: “We zullen nooit iemand toestaan een imperium in de Oekraïense ziel te bouwen”.

Lees ook:

Oekraïne: Inval in kerken levert bewijs voor ‘subversieve activiteiten’

Bij een grote operatie tegen ‘Russische inmenging’ vanuit kerken heeft de Oekraïense veiligheidsdienst tientallen aanhoudingen verricht. Ook geld en materiaal zijn beslag genomen.