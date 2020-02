Geen enkel land zal gelukkig worden van de nieuwe EU-begroting

Geen enkel EU-land zal er gelukkig van worden, maar wie een beter idee heeft, moet het zeggen. Met die onderliggende boodschap heeft voorzitter Charles Michel van de Europese Raad vrijdag een compromis-voorstel gedaan voor de komende EU-meerjarenbegroting. Daarover spreken de 27 regeringsleiders donderdag onder Michels voorzitterschap tijdens een ingelaste top.

Michels voorstel komt neer op 1,074 procent van de opgetelde nationale inkomens van alle lidstaten. Dat is hoger dan de 1,00 procent die voor onder meer Nederland en Oostenrijk als heilige bovengrens geldt, en minder dan wat bijvoorbeeld Polen en Hongarije voorstellen. Het Europees Parlement zit zelfs op 1,3 procent.

De regeringsleiders zullen het unaniem eens moeten worden over de begroting. In Brussel wordt serieus rekening gehouden met een top die twee, drie, misschien wel vier dagen (en nachten) gaat duren.

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, de afgelopen decennia een van de grootste inleggers, ontstaat een gat van meer dan 10 miljard euro per jaar. Omdat veel uitgaven niet zo snel kunnen dalen, en er nieuwe bijkomen (klimaatbeleid, defensie) zal de nieuwe begroting er hoe dan ook toe leiden dat alle landen meer moeten betalen en minder aan subsidies zullen ontvangen.

In harde euro’s gerekend is Michels voorstel flink lager dan de vorige begroting: 1094,8 miljard over zeven jaar, tegen 1136,1 miljard in 2014-2020. Maar dat was inclusief Britse bijdrage. Als die voor het gemak even niet wordt meegeteld over de voorbije periode, is er voor de EU-27 een stijging van slechts 1 procent.

Michel heeft de afgelopen weken talloze een-op-een-gesprekken gevoerd met regeringsleiders om te kijken waar een compromis te vinden is. Zijn voorstel bevat elementen die elk land genoeg redenen zouden moeten geven om het eindresultaat thuis als winst te presenteren. De landen aan de oostkant, die volgens eerdere voorstellen ongeveer een kwart aan zogeheten cohesiefondsen zouden kwijtraken, zien in Michels voorstel dat de bezuinigingen iets zijn teruggedraaid.

Het douceurtje voor Nederland zou moeten zijn dat de korting van ongeveer 1 miljard euro per jaar, die door toenmalig premier Balkenende in Brussel was veroverd, niet meteen verdwijnt. Daarvan was even sprake, omdat de Nederlandse korting was gekoppeld aan de forse korting die het Verenigd Koninkrijk ontving.

Het is de bedoeling dat dit ingewikkelde kortingssysteem, waarvan ook nettobetalers als Denemarken en Oostenrijk profiteren, gefaseerd wordt afgeschaft. In het voorstel van Michel staat niet om welke bedragen het gaat. Dat zal op het hoogste politieke niveau worden beslist.

