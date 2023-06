Geen drinkwater in de avond en nacht: zo droog is het in Tunesië

Tunesië zit in een watercrisis: de droogte zorgt ervoor dat er soms geen water meer uit de kraan komt. Tot wanhoop van inwoners.

In zijn café Paul Klee midden in Ezzahra, een wijk vlak bij Tunis, lost Iteb Rebai het probleem zo praktisch mogelijk op. Tegen negen uur ’s avonds zet hij het koffieapparaat uit en is het vaatwerk zoveel mogelijk afgedroogd en opgestapeld. Op de toiletdeuren plakt hij een groot wit vel papier: ‘tijdelijk buiten gebruik’.

Intussen lopen zijn klanten weg, merkt hij. “We kunnen niet zonder water. Paul Klee is een cultureel café. Hier komen mensen om urenlang te lezen. Steeds ‘nee’ verkopen helpt ook niet. We hebben alleen nog maar muntthee, vooraf klaargemaakt, en frisdrank.” Nu kunnen bezoekers ook nog eens tussendoor niet naar de toiletten.

Vanachter de bar ziet Rebai nieuwe klanten de knusse ruimte met grote houten tafels binnenvallen. Hij neemt de tijd voor zijn gasten, geint wat en haalt hier en daar een glas weg. “Ik snap dat Tunesië midden in een watercrisis zit. Maar zo gaat het niet. Als het water is afgesloten, heeft het café 70 procent minder inkomsten.”

Neerslagtekort is zo’n 50 procent

Er is in Tunesië zo weinig water dat het nationale waterbedrijf sinds eind maart in grote delen van het land vanaf circa negen uur 's avonds tot vijf uur ’s morgens het drinkwater afsluit. Ook mogen boeren geen leidingwater meer gebruiken om hun grond te sproeien. Het is nu ook verboden om met leidingwater de auto te wassen of tuinen van water te voorzien.

Tussen september vorig jaar en maart dit jaar bedroeg het neerslagtekort circa 50 procent, berekende het Tunesische ministerie voor landbouw. Sommige van de dertig regionale stuwmeren zijn maar voor ongeveer 16 procent gevuld en nergens boven de 30 procent.

Een boer laat zijn vee grazen in Testour in het noorden van Tunesië. De graanvelden leveren in deze omgeving niets op door een tekort aan water. Beeld ANP / AFP

Op de sociale media wekken de maatregelen vooral ironische reacties op. ‘Hoeveel boete krijg je als je een douche neemt?’, grapt El Ayeb Hamdi op Facebook. Iemand anders schrijft: ‘Als je af wil van je partner kun je aangifte bij de politie doen wegens het wassen van de auto’.

Regering is blut

Onafhankelijk waterdeskundige Houcine Rhili vindt de situatie minder grappig. “We raken razendsnel door onze waterreserves heen”, reageert Rhili. “Al in 1995 werd officieel geconstateerd dat Tunesië een ernstig watertekort heeft, maar de autoriteiten hebben er nooit iets aan gedaan.”

Daarin zit volgens de wetenschapper het verschil met landen als Spanje of Marokko. “Die lijden net zo goed onder de droogte, maar zijn beter voorbereid. De Tunesische autoriteiten hadden minstens tien jaar eerder moeten starten.” Pas laat is in Tunesië begonnen met het bouwen van bassins voor het ontzilten van zeewater. Ergens volgend jaar zouden ze klaar moeten zijn. Alleen kost dat veel geld en de Tunesische regering is min of meer blut.

Geldgebrek blokkeert lange-termijnoplossingen, ziet Rhili. “Onze waterleidingen en de hele infrastructuur eromheen zijn zwaar verouderd, wat allerlei lekkages veroorzaakt. Ik hoop dat dit snel wordt aangepakt, maar ik vrees dat daar de middelen niet voor zijn.”

Prijzen van groenten omhoog

En zo blijven de problemen zich volgens hem opstapelen. “Door de droogte en het gebrek aan irrigatiewater verliezen de boeren hun oogsten. Hierdoor gaan straks de prijzen van groenten, bijvoorbeeld tomaten en uien, en granen nog verder omhoog, terwijl de inflatie nu al boven de 10 procent ligt.”

Hoe en of Tunesië kan ontsnappen aan die vicieuze cirkel is erg onduidelijk, omdat president Kais Saied onlangs besloot dat hij geen geld meer wil lenen van het Internationaal Monetair Fonds. Daarmee maakt hij toegang tot andere internationale geldschieters nagenoeg onmogelijk.

“Erg jammer dat het ministerie van landbouw zich als enige ministerie met de droogte bezighoudt”, stelt Houcine Rhili. “Het probleem is breder. De grootste waterslurpers zijn de spijkerbroekenindustrie, de kledingfabrieken en de fosfaatbedrijven, maar daar hoor je nooit iemand over.”

Water wordt oneerlijk verdeeld

Even verderop, in de wijk La Soukra, denkt stedenbouwkundige Nessrine Naghmouchi er hetzelfde over. “Ik vul gewoon een paar flessen en verder heb ik er niet zoveel last van. Al zou het zinnig zijn als de overheid daarnaast een soort bewustzijnscampagne zou beginnen. Nu hoor je veel mensen klagen.”

Een man vult zijn jerrycan met water in Cap Negro in het noorden van Tunesië. Beeld ANP / AFP

In Gabés in Oost-Tunesië vertelt Ahmed Othmen, eigenaar van café Oasis, dat in zijn regio het drinkwater sinds vorig jaar zomer veelvuldig wordt afgesloten. En lang niet alleen ’s nachts, zegt hij over de telefoon. “Elke druppel water is tegenwoordig een wonder. Zo langzamerhand gaan we eraan onderdoor. Als noodoplossing proberen we water zoveel mogelijk te hergebruiken en flessen te vullen. Het punt is dat het water oneerlijk wordt verdeeld, waardoor de een veel meer opslurpt dan de ander.”

