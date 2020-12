Geen douche, wc en sneltests; gestrande chauffeurs in Dover beginnen hun geduld te verliezen

Een Poolse trucker die al sinds zondag met een volle truck in de haven van Dover staat, vertelde journalisten dat hij zich vies voelt. Hij staat met zijn truck bijna op het haventerrein, klaar om te vertrekken zodra het kan, maar daar zijn geen douches of toiletten. Hij wacht tot er beweging in de file komt. Maar nu vanochtend het trein- en bootverkeer van Dover naar Calais weer op gang is gekomen, kan hij nog altijd niet weg.

Hij moet eerst zorgen dat hij een negatief testresultaat heeft, en in de haven is geen testlocatie. Wie zich wil laten testen, moet terug rijden, naar Manston Airport, een vliegveld dat sinds deze week dienst doet als noodparkeerplaats voor duizenden vrachtwagens die het Britse eiland niet konden verlaten. Zondagavond sloot Frankrijk de grens voor verkeer uit het Verenigd Koninkrijk, toen daar op flinke schaal een veel besmettelijker variant van het coronavirus was aangetroffen.

Chauffeurs verliezen hun geduld. Ze hebben het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Want wie van Dover naar een inderhaast opgezette testlocatie op het vliegveld Manston wil rijden, wordt door de politie tegengehouden. Op het vliegveld worden eerst de daar aanwezige truckers getest. Woensdagochtend braken uit frustratie daarover bij de haven van Dover rellen uit, waarbij op de ene plek chauffeurs een weg baanden door politiecordons en op een andere plek de weg naar het binnenland werd bezet. Zo konden ook nieuwe vrachtwagens die van de boten komen, het land niet meer in.

Update: testen van gestrande truckchauffeurs in VK begonnen De Britse autoriteiten zijn begonnen met het testen van gestrande vrachtwagenchauffeurs. Het gaat nog wel even duren voordat alles weer op gang komt in het zuidoostelijke graafschap Kent met zijn belangrijke verbindingen naar Frankrijk. Chauffeurs die naar het vasteland willen, moeten een sneltest ondergaan. Als die positief uitvalt, kunnen ze nog een PCR-test laten doen. Als ook die uitwijst dat ze het coronavirus bij zich dragen, moeten ze naar een hotel.

De Britse regering vreest dat het nog een paar dagen zal duren voor de grote opstopping is opgelost. Er stonden woensdagochtend ongeveer 4000 trucks te wachten op een overtocht.

Drukte in de haven van Dover, waar veel vrachtwagenchauffeurs zijn gestrand. Beeld AFP

Tekort aan groenten en fruit

Om de gestrande truckers te helpen, zijn 150 mensen uit het leger naar Dover gereisd, die samen met de lokale gezondheidsdiensten sneltesten afnemen. Op dit moment kan dat nog alleen op het vliegveld, maar er staan meer testlocaties op de planning. De haven van Dover zou een aangewezen plek zijn om een tweede teststraat te openen, maar daar is nog geen begin mee gemaakt. Ook zou het mogelijk moeten worden om op een paar plekken langs de snelweg te testen, maar ook dat is nu nog niet mogelijk.

Intussen waarschuwen de ferrymaatschappijen en treinmaatschappij Eurostar dat de kaartjes voor de komende dagen schoon uitverkocht zijn. Chauffeurs die nog geen ticket hebben, wordt afgeraden richting Dover te gaan.

Het aantal lege vrachtwagens dat in het Verenigd Koninkrijk vaststaat, zorgt er ook voor dat er op het Europese continent geen nieuwe ladingen kunnen worden verscheept. Ook al is er nu wel weer transport mogelijk, de transportmiddelen staan grotendeels aan de verkeerde kant van het Kanaal. In het Verenigd Koninkrijk is daardoor nu al een tekort aan groenten en fruit, dat de komende tijd nog zal oplopen.

Aangescherpte lockdownregels

Woensdag werd bekend dat meer dan 1000 mensen in het Verenigd Koninkrijk zijn besmet met de nieuwe, zeer besmettelijke coronavariant. Buiten Londen en zuidoost Engeland, waar iedereen nu in zijn eigen huis moet blijven, waart het ook rond in andere delen van het land. De Britse regering bepaald woensdag voor welke regio’s vanaf donderdag ook verder aangescherpte lockdownregels zullen gaan gelden.

De meeste landen houden daarom nog altijd hun grenzen voor de Britten dicht. Vanaf woensdagavond sluiten ook Singapore en Hongkong zich aan bij de lange lijst van landen die op slot zijn voor hen. Elders circuleert de coronamutatie ook, maar op veel kleinere schaal. Overheden proberen grote verspreidingen zoals in Londen, te voorkomen.

Sommige landen laten wel de eigen burgers toe als die in het Verenigd Koninkrijk waren, mits zij negatief getest zijn. Voor particulieren is het vlieg- en treinverkeer hervat.

