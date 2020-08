Geen brug? Dan graven de Italianen wel een tunnel naar Sicilië

De mogelijke bouw van een brug over de Straat van Messina is een tijdloos onderwerp dat nooit uit het Italiaanse publieke debat verdwijnt. Het is een brug die Calabrië, de punt van de laars, met Sicilië zou verbinden. De oversteek van de drie kilometer brede zeestrook maken auto's en treinen nu per veerboot. Er zijn stapels ontwerpen gemaakt, diepgravende onderzoeken gedaan en zelfs al bouwbedrijven ingehuurd, maar er is nog geen paal in de grond geslagen.

Deze decennia-oude Italiaanse fantasie heeft tot nu toe 312 miljoen euro gekost, weet de Rekenkamer. Toen premier Giuseppe Conte vorige week naar zijn mening over de brug werd gevraagd, was dat dus geen verrassende vraag. Maar de premier's antwoord was dat wel: “In plaats van een brug denk ik aan een tunnel.”

Huh, een tunnel? Dat is nieuw. De regering blijkt serieuze plannen te hebben om 4 kilometer lange tunnel op een diepte van bijna 200 meter aan te leggen, voor auto's en treinen. De kosten worden geraamd op 5 miljard euro. Rome kijkt al verlekkerd naar het Europese corona-herstelfonds waaruit Italië ruim 200 miljard zou kunnen halen. De onderminister van infrastructuur en transport, de Siciliaan Giancarlo Cancelleri, is superenthousiast: “Zo'n kans krijgen we maar één keer!”

Uitzicht over Sicilië. Beeld AP

‘Een revolutionair unicum’

De onderminister kijkt tijdens interviews vooral graag naar het grotere plaatje: “Deze tunnel zou een revolutionair unicum zijn. De hogesnelheidstrein die Milaan, Rome, Florence en Napels aandoet, zal ook naar Palermo kunnen rijden. Onze bevolking heeft er recht op in de moderniteit te leven.” Hij schildert een lichtende toekomst: “Ik zie banen, ontwikkeling, investeringen.”

Dat de brug over de Straat van Messina er nooit is gekomen - ook al was Silvio Berlusconi er tijdens zijn vele jaren als premier een groot voorstander van - komt onder andere omdat de bodem in die streken gevaarlijk kan schokken. Armando Zambrano, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Ingenieurs, heeft daarom zijn twijfels: “Er is daar kans op zware aardbevingen en er zijn sterke zeestromingen. Ik vraag me af of zo'n tunnel om veilig te zijn niet veel te duur wordt”, zegt hij tegen persbureau Ansa.

De belangrijkste milieuorganisatie van het land vindt de tunnel helemaal niks. Legambiente meent dat de regering in plaats van geld uitgeven aan ‘sciencefiction’ er eerst eens voor moet zorgen dat de Italianen iets anders krijgen: een sluitend rioleringsnet met goede zuiveringsinstallaties, dat met name in het zuiden ontbreekt.

