Duitsland

Geen Bondsdagkantoor voor ‘Gas-Gerd’ Schröder

De sociaaldemocraat Gerhard Schröder in betere tijden. Beeld EPA

Het is al ruim een halve eeuw traditie in de Duitse politiek dat ex-kanseliers een kantoor met personele ondersteuning houden in de Bondsdag. Een privilege voor het leven. Maar de Bondsdag ontnam oud-kanselier Gerhard Schröder vorig jaar zijn zeven kamers en vier werknemers.