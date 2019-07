Geef ons eerlijke verkiezingen, roept Moskou bij de grootste demonstratie in jaren

‘Laat ze toe!’ Als één man scandeert de menigte de eis om tientallen onafhankelijke kandidaatleden voor de Moskouse gemeenteraad te laten deelnemen aan de verkiezingen van begin september. Meer dan 22 duizend mensen hebben zich zaterdag verzameld in het centrum van Moskou om die eis kracht bij te zetten. ‘Dit is onze stad’, klinkt het uit duizenden kelen.

Het is de grootste protestdemonstratie in de Russische hoofdstad in jaren. De autoriteiten hebben de betoging toegestaan en hebben duizenden politiemensen laten uitrukken om het protest voor alle zekerheid in goede banen te leiden. De hele afgelopen week waren er in de aanloop naar deze demonstratie al dagelijkse kleine protestbijeenkomsten in de stad. De betoging van zaterdag zien velen als een lakmoesproef voor de bereidheid actie te voeren.

Prominente critici van de zittende macht

“De toekomst van mijn land is me niet om het even, ik ben niet van plan hier weg te gaan”, zegt Maksim Medvedev, die met vrouw en drie kleine kinderen naar de demonstratie is gekomen. “Ik zou willen dat door de mensen gekozen managers ons gewoon goed besturen, dat is alles. Zoals wij dat willen, niet zoals zij dat willen. Maar zoals die Moskouse verkiezingen zijn georganiseerd, die misschien op zichzelf niet eens zo heel belangrijk zijn, dat is volkomen absurd. De mensen worden in hun grondrechten aangetast.”

De kiescommissie heeft 27 onafhankelijke kandidaten het recht ontzegd deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, op een totaal van 290. Onder hen zijn prominente critici van de zittende macht. Volgens de kiescommissie hebben zij in veel gevallen vervalste handtekeningen overlegd die ze moesten verzamelen voor hun kandidaatstelling.

Dat nieuws leidde tot verontwaardigde reacties van Moskovieten die wel degelijk hun handtekening hadden gezet voor deze of gene kandidaat. “Het is zo onverholen en cynisch zoals ze die kandidaten hebben aangepakt”, verklaart twintiger Ilja Ernston zijn woede. Hijzelf heeft voor twee kandidaten getekend. “Het is gewoon weerzinwekkend. Ze doen alsof reëel levende mensen gewoon niet bestaan.”

Grootschalige fraude

Volgens politicoloog Kirill Rogov gaat het om meer dan alleen die kritische kandidaten, voor de zittende macht een lastige luis in de pels. De populariteit van de partij van het Kremlin, Verenigd Rusland, die de Moskouse gemeenteraad domineert, is tanende. Wellicht daarom heeft de partijleiding besloten de eigen kandidaten niet onder de vlag van de partij te laten deelnemen - de gemakkelijke weg - maar als onafhankelijken het veld in te sturen. Dat betekent dat ook zij in hun districten de handtekeningen moeten verzamelen van liefst drie procent van de kiezers, een enorm zware opgave. Volgens Rogov zijn er serieuze twijfels of de al door de kiescommissie goedgekeurde kandidaten van Verenigd Rusland daarin ook daadwerkelijk zijn geslaagd. Hij sluit grootschalige fraude niet uit.

Komende week gaan de afgewezen kandidaten om de tafel zitten met de kiescommissie. Levert dat niets op, dan liggen nieuwe acties in het verschiet. Oppositieleider Aleksej Navalny riep zaterdag onder luidkeelse instemming van de menigte op tot een nieuwe demonstratie onder de muren van het stadhuis, als de onafhankelijke kandidaten nul op het rekest krijgen. Een woordvoerder van de kiescommissie noemt het dreigement ‘politieke chantage’.

Lees ook:

Oppositie is allang blij dat ze mee mogen doen aan de Russische verkiezingen

Kandidaten van de Russische oppositie waren vorig jaar kansloos tegen Poetin die geen enkel verkiezingsdebat bijwoonde. Maar de oppositieleden waren allang blij dat ze überhaupt mochten meedoen aan de verkiezingen.