Gecoördineerde politieacties Europa en Zuid-Amerika treffen maffia-organisatie ’ndrangheta in het hart

Binnen een aantal uur en in verschillende landen tegelijk werden woensdag meer dan 150 maffia-verdachten van de Italiaanse misdaadorganisatie ’ndrangheta gearresteerd, waarvan honderd in Italië. De ’ndrangheta is een van de beruchtste misdaadorganisaties en is van oorsprong afkomstig uit de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De laatste jaren is deze stevig in opkomst.

De misdaadorganisatie opereert in een groeiend aantal landen. De arrestaties van de maffia-verdachten vonden plaats in heel Europa – vooral in Italië, Duitsland, België, Spanje en Portugal – en in Latijns-Amerika, onder meer in Brazilië en Panama. In Italië werden woensdag zo’n 1400 politiemensen en militairen ingezet, in Duitsland meer dan duizend agenten en in België meer dan 150 agenten.

Cocaïne in ruil voor wapens

Het Europese politiesamenwerkingsverband Europol stelde in een verklaring dat het netwerk betrokken was bij de drugshandel tussen Latijns-Amerika, Europa en Australië. Ook is de ’ndrangheta betrokken bij ‘systematisch witwassen, omkoping en geweld’ en verantwoordelijk voor het smokkelen van wapens via Pakistan naar Zuid-Amerika, aldus Europol. In ruil voor de wapens zou de de maffia cocaïne geleverd krijgen van de Braziliaanse misdaadorganisatie PCC. Twee van de arrestanten stonden op de Europese lijst van meest gezochte criminelen.

De misdaadorganisatie slaagt er ook steeds beter in om meer grip te krijgen op de financiële bovenwereld. Dit bleek ook in 2021 tijdens een massaproces in Italië tegen meer dan driehonderd maffia-verdachten. Tijdens het proces kwam de betrokkenheid van politici, advocaten en zakenlieden aan het licht.

Chinese geldhandelaren in Italië en Colombia

De ’ndrangheta investeert de winsten uit de criminaliteit vooral in vastgoed, hotels, supermarkten en wasstraten. De Italiaanse politiechef Massimiliano D’Angelantonio zei woensdag dat het opgerolde netwerk gebruikmaakte van Chinese geldhandelaren in Italië en Colombia om transacties af te sluiten.

De gearresteerde ’ndrangheta-verdachten in België waren vooral actief in de provincie Limburg. De Belgische procureur Guido Vermeiren zei op de persconferentie dat de ’ndrangheta daar aanwezig is vanwege de aanwezigheid van de mijnen, “waardoor destijds veel Italianen naar België gekomen zijn”. Hij stelde dat de ’ndrangheta gebruik maakt van familiebanden en de ligging van Limburg, ‘op het drielandenpunt, en in de nabijheid van de Antwerpse haven’.

De maffia zou van deze omstandigheden en ligging gebruik maken om drugs te importeren en te vervoeren. “Ik denk dat we met dit onderzoek de ’ndrangheta in het hart treffen”, aldus Vermeiren.

Onbekend aantal leden

De ’ndrangheta is de maffia-organisatie die de Italiaanse regering momenteel de grootste zorgen baart. Het netwerk is de andere maffia-organisaties, zoals de Siciliaanse cosa nostra, voorbijgestreefd.

Het is onbekend hoeveel leden de ’ndrangheta precies heeft, maar volgens justitie in Italië zou het gaan om zo’n 20.000 leden wereldwijd. De misdaadorganisatie is overal in de wereld actief, maar heeft haar thuisbasis nog altijd in Calabrië, een van de armste regio’s van Italië. De ’ndrangheta zou jaarlijks zo'n 50 miljard euro omzetten, voornamelijk via de handel in cocaïne.

