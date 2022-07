Liveblog Oorlog in Oekraïne

Gazprom waarschuwt: geen garantie dat Nord Stream zal werken

Een Amerikaanse mobiele HIMARS-raketlanceerinstallatie waarvan een aantal onderdeel is van het militaire steunpakket van 450 miljoen dollar dat de VS aan Oekraïne ter beschikking stelt. Beeld AP

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.