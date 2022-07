Gastoevoer via Nord Stream-pijplijn hervat, maar nog niet op volle kracht

Dat heeft Nord Stream AG, de uitbater van de leiding onder de Oostzee bekendgemaakt.

Het zal enige tijd duren voordat de gastoevoer weer op niveau is. Daardoor blijft het nog even onduidelijk hoeveel gas Rusland precies levert. Voor de onderhoudsperiode, die de afgelopen tien dagen in beslag namen, had het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gastoevoer al beperkt.

De Duitse gasnetbeheerder Gascade zei woensdag te verwachten dat er weer net zo veel gas zal worden geleverd als voor de werkzaamheden; maar doordat verschillende Europese landen langzaam worden afgesloten van Russisch gas, houdt Duitsland vooralsnog een slag om de arm.

Twijfels

Voor de reparaties aan Nord Stream 1 begonnen had het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de toevoer al beperkt tot 40 procent, volgens Rusland omdat een benodigde turbine die voor reparatie naar Canada was gestuurd nog niet terug was gekeerd vanwege sancties. Inmiddels is de turbine onderweg naar Rusland.

De Russische president Vladimir Poetin hield de afgelopen dagen de onzekerheid graag nog in stand. Hij liet weten dat, ondanks het feit dat de gerepareerde turbine in aantocht was, het Russische gasbedrijf Gazprom mogelijk alsnog de gastoevoer naar Duitsland naar beneden moet schroeven vanwege een andere turbine die nog gerepareerd moet worden.

De Duitse minister van economie Robert Habeck liet vorige maand al weten zijn twijfels te hebben bij dit soort argumenten. “In het verleden is het al vaker voorgekomen dat technische problemen als excuus worden gebruikt voor politieke redenen.”

