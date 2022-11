Gastland Algerije zit in een spagaat op bijeenkomst Arabische Liga

Doorgaans levert een bijeenkomst van de Arabische Liga, een samenwerkingsverband van 22 Arabische landen, weinig op. Maar door politieke en economische veranderingen van de afgelopen jaren hebben de leiders van de Arabische landen genoeg gespreksstof. Dinsdag kwamen ze voor het eerst in drie jaar bijeen, in de Algerijnse hoofdstad Algiers.

Voor Algerije is de conferentie een belangrijke prestigeproject geworden. Het land heeft miljoenen geïnvesteerd in de renovatie van de hoofdstad om zo een goede indruk achter te laten op de Arabische gasten. Algerije beschikt over veel gas en heeft door de energiecrisis en de gestegen gasprijzen een sterke machtspositie verkregen. Veel landen, waaronder ook Europese, staan te trappelen om Algerijns gas te krijgen voor een gunstige prijs.

Fel tegen de toenadering

Op de conferentie zal het zeker gaan over Israël en Palestina. Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Soedan hebben onlangs de betrekkingen met Israël genormaliseerd. Gastland Algerije is fel tegen de toenadering en zal proberen om in ieder geval een gezamenlijke Arabische verklaring rond te krijgen waarin steun aan Palestina wordt uitgesproken. Algerije organiseerde voorafgaand aan de conferentie bemiddelingsgesprekken tussen de Palestijnse bewegingen Fatah en Hamas, zonder veel resultaat.

Ook heeft Algerije het aan de stok met buurland Marokko over de Westelijke Sahara dat in 1975 door Rabat werd geannexeerd. Algerije steunt de Polisario-beweging, die streeft naar een onafhankelijke Westelijke Sahara, tot grote woede van Marokko. Algerije heeft de militaire uitgaven flink verhoogd, terwijl Marokko militaire banden aanknoopt met Israël. Het was dinsdag nog onduidelijk of de Marokkaanse koning zou verschijnen op de conferentie, nadat een dag eerder een ontmoeting tussen de Algerijnse en Marokkaanse buitenlandministers op niets was uitgelopen.

Algerije zal de conferentie ook gebruiken voor zijn campagne om Syrië, dat in 2011 uit de Liga werd gezet vanwege het bloedige neerslaan van de opstand door de Syrische president Bashar al-Assad, weer als lid op te nemen. Hoewel Assad de banden heeft aangeknoopt met de Emiraten, blijft het verzet tegen de terugkeer van Syrië nog groot onder een aantal Golfstaten, waaronder Saudi-Arabië.

Graantekorten en oplopende voedselprijzen

De Arabische landen zijn wel eensgezind in hun afzijdigheid over de Russische invasie in Oekraïne. De landen lijken opgelucht dat een wereldconflict zich eindelijk buiten hun eigen regio afspeelt en een aantal daarvan, zoals Algerije en Saudi-Arabië, profiteren zelfs door de stijgende olie- en gasprijzen.

Andere landen, zoals Egypte en Tunesië ondervinden juist veel last van de oorlog, onder meer door de graantekorten en oplopende voedselprijzen. Oekraïne en Rusland zijn belangrijke graanleveranciers voor het Midden-Oosten, maar door de oorlog is de export van graan voor een groot deel stilgevallen.

Waarom dictator Assad van zijn Arabische buren weer mag meedoen

Na tien jaar politieke en diplomatieke isolatie halen Assads buren voorzichtig de banden weer wat aan. Maar vooralsnog zitten de VS in de weg van een volledige rehabilitatie.